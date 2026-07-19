Europaballett St. Pölten tanzt zu Beatles-Klassikern unter freiem Himmel

Europaballett St. Pölten zeigt Choreografie zu Beatles-Musik

Das Europaballett St. Pölten führt derzeit eine Tanzproduktion zu Liedern der Beatles auf. Die Choreografie stammt von Peter Breuer und verbindet Popmusik mit zeitgenössischem Tanz. Die Aufführungen finden im SommerTheaterPark St. Pölten-Wagram unter freiem Himmel statt.

Songs als Ausgangspunkt für Bewegung

Das Stück erzählt nicht die Geschichte der Band, sondern übersetzt Themen und Stimmungen der Songs in tänzerische Bilder. Mit jedem Lied entsteht eine neue kleine Welt – eine durchgehende Handlung gibt es nicht. Im Mittelpunkt steht eine junge Figur, die in die unterschiedlichen Welten der Lieder hineingezogen wird.

Zu den verwendeten Songs zählen unter anderem Yesterday, Help, Come Together, Let It Be, Magical Mystery Tour, Hey Jude und Something. Am Ende führt Hey Jude das Ensemble von der Bühne ins Publikum und zurück. Hinter den Tänzern steht dabei das Wort LOVE in großen Buchstaben.

Ensemble und Spielort

Zu den Mitwirkenden zählen die burgenländische Tänzerin Lea Wolf sowie Benjamin Skupien aus Salzburg, der eine verbindende Rolle innerhalb des Abends übernimmt. Intendantin des Europabballetts ist Anastasija Irmiyaeva.

Der SommerTheaterPark in St. Pölten-Wagram ist seit 2021 ein Spielort für Ballett unter freiem Himmel. Choreograf Peter Breuer begegnete der Musik der Beatles erstmals 1964, als er auf dem Weg zu seinem ersten Engagement als Solotänzer I Want to Hold Your Hand im Radio hörte.