Ex-Bundestrainer Shengelia eröffnet Vienna Chess School in Wieden

In Wien hat der frühere Bundestrainer David Shengelia die Vienna Chess School gegründet. Die neue Schach-Schule befindet sich in der Karlsgasse 20/1 im vierten Wiener Gemeindebezirk Wieden und bietet tägliche Kurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in fünf Leistungsklassen an. Shengelia war zehn Jahre lang Bundestrainer der Frauen und insgesamt 16 Jahre lang Bundestrainer für den Österreichischen Schachbund tätig.

Neue Anlaufstelle für Schachspieler in Wieden

Die Vienna Chess School soll nach den Vorstellungen ihres Gründers zu einer Art Begegnungs- und Spielzentrum für alle Schach-Interessierten werden. Das Kursangebot richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen und Spielstärken und reicht von Einsteigern bis zu ambitionierten Spielern, die in fünf Leistungsklassen unterrichtet werden.

David Shengelia ist 46 Jahre alt und begann selbst im Alter von sechs Jahren in Georgien mit dem Schachspiel. Im Laufe seiner Karriere wurde er zwei Mal Staatsmeister, bevor er sich der Trainerarbeit zuwandte und über viele Jahre hinweg sowohl die Nationalmannschaft der Frauen als auch den österreichischen Schachbund in der Funktion des Bundestrainers betreute.

Junge Talente im internationalen Vergleich

Als Beispiel für junges Spitzenniveau im Schach wird der 15-jährige Yağız Kaan Erdoğmuş genannt, der im türkischen Team bei der Schach-Olympiade in Samarkand antrat. Dort erzielte er sechs Siege und vier Remis, ohne eine einzige Partie zu verlieren. Auch die Karriere des Norwegers Magnus Carlsen wird als Referenzpunkt angeführt: Carlsen begann im Alter von acht Jahren mit dem Schachspiel. Bereits als 13-Jähriger spielte er gegen den ehemaligen Weltmeister Garry Kasparov und erreichte dabei ein Remis.

In die Reihe bedeutender Namen der Schachgeschichte werden außerdem Wilhelm Steinitz und Judith Polgar eingeordnet. Steinitz, ein Altösterreicher, gilt als erster offizieller Schachweltmeister. Judith Polgar wiederum war zeitweise die weltbeste Spielerin überhaupt. Beide Namen stehen für die lange Tradition des Schachsports im mitteleuropäischen Raum.

Popularitätsschub durch eine Netflix-Serie

Einen spürbaren Popularitätsschub erlebte Schach durch die Netflix-Serie „Das Damengambit“, die das Spiel einem breiten Publikum nähergebracht hat. In Wien führte das Interesse so weit, dass zeitweise sämtliche Holzschachbretter im Handel ausverkauft waren. Die Serie wird damit als ein Faktor beschrieben, der das Spiel über die klassische Vereinsszene hinaus bekannter gemacht hat.

Schachausbildung als langfristiger Prozess

Grundsätzlich gilt Schach als ein Spiel, dessen Beherrschung auf hohem Niveau langjähriges, systematisches Training erfordert. Üblicherweise beginnen angehende Spitzenspieler bereits im Kindesalter mit regelmäßigem Unterricht, in dem neben der reinen Eröffnungs- und Endspieltheorie auch taktisches und strategisches Verständnis vermittelt wird. Schachschulen und Vereine übernehmen dabei traditionell die Aufgabe, Nachwuchs systematisch an unterschiedliche Spielstärken heranzuführen und auf Turniere vorzubereiten.

International unterscheiden sich die Strukturen der Nachwuchsförderung mitunter deutlich. In manchen Ländern mit starker Schachtradition genießt der Sport einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert, was sich auch in der Organisation von Trainingszentren und der Unterstützung junger Talente niederschlagen kann. Allgemein zählen Schacholympiaden wie jene in Samarkand zu den bedeutendsten Mannschaftswettbewerben im internationalen Schach, bei denen Nationalteams aus aller Welt gegeneinander antreten.

Mit der Vienna Chess School entsteht in Wien ein weiteres Angebot innerhalb dieser gewachsenen Trainingslandschaft, das sich an unterschiedliche Altersgruppen und Leistungsstufen richtet und die langjährige Trainererfahrung seines Gründers in die lokale Schachszene einbringen soll.