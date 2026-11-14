Ex-Geschäftsführer sucht 150.000 Euro für Wiedereröffnung der Mayrischen Musikalienhandlung

Die Mayrische Musikalienhandlung in Salzburg hat Ende September nach 434 Jahren ihre Türen geschlossen. Entschieden hat die Schließung die Universal Edition, ein Wiener Musikverlag, dem das Geschäft gehörte. Nun bemüht sich der frühere Geschäftsführer Christian Lieb um eine Wiederbelebung des Traditionsgeschäfts in der Bergstraße und sucht dafür Investoren.

Suche nach 150.000 Euro für einen Neustart

Christian Lieb, der die Mayrische Musikalienhandlung als Geschäftsführer geleitet hatte, möchte das Geschäft nicht endgültig aufgeben. Nach eigenen Angaben benötigt er dafür 150.000 Euro. Er hofft auf einen Kredit oder einen Investor, der diese Summe zur Verfügung stellt. Derzeit bleiben die Türen des Ladens in der Bergstraße geschlossen.

Die Universal Edition hatte sich zur Schließung aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen. Das Geschäft hatte sich auf den Verkauf von Noten spezialisiert, seine Kundschaft kam vor allem aus der Musikbranche.

Eine Institution seit 1592

Die Mayrische Musikalienhandlung war seit 1592 eine feste Institution in Salzburg und galt über Jahrhunderte als Treffpunkt für Musikerinnen und Musiker sowie Musikinteressierte. Besondere historische Bedeutung erlangte das Geschäft im Jahr 1828: Damals kaufte Constanze Mozart, die Witwe von Wolfgang Amadeus Mozart, dort die erste Biografie über den Komponisten.

Mit einer Geschichte von 434 Jahren zählte das Geschäft zu den ältesten Musikalienhandlungen im deutschsprachigen Raum. Die Schließung Ende September beendete damit eine über Generationen gewachsene Verbindung zwischen dem Standort und der Salzburger Musikszene.

Notenhandel zwischen Tradition und digitalem Wandel

Spezialisierte Musikalienhandlungen stehen seit Jahren vor wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Vertrieb von gedrucktem Notenmaterial konkurriert zunehmend mit digitalen Angeboten, über die Noten direkt heruntergeladen oder online bezogen werden können. Gleichzeitig ist die Zielgruppe für physische Notenausgaben oft eng begrenzt, da sie sich vor allem aus Musikschulen, professionellen Musikerinnen und Musikern sowie Ensembles zusammensetzt.

Traditionsgeschäfte in diesem Bereich sind zudem häufig in historischen Innenstadtlagen angesiedelt, was mit entsprechend hohen Mietkosten verbunden sein kann. Für den Erhalt solcher Geschäfte sind deshalb oft zusätzliche Finanzierungsmodelle notwendig, etwa durch Investoren, Fördermittel oder eine Diversifizierung des Angebots. Eigentümerwechsel oder die Suche nach neuen Betreiberinnen und Betreibern sind in der Branche keine Seltenheit, wenn etablierte Verlage oder Handelsunternehmen einzelne Standorte wirtschaftlich nicht mehr fortführen wollen.