Fair For Art Vienna 2026 bringt Warhol, Lassnig und Wurm ins Künstlerhaus

Von 7. bis 11. Oktober 2026 findet die Fair For Art Vienna im Künstlerhaus am Karlsplatz 5 in Wien statt. Die Messe ist an allen Tagen von 11.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Im Obergeschoss des Hauses präsentieren 28 Galerien und Kunsthandlungen ihr Angebot, sämtliche gezeigten Werke stehen zum Verkauf.

Werke von Warhol bis Nitsch im Künstlerhaus

Der Schwerpunkt der Fair For Art Vienna liegt auf moderner und zeitgenössischer Kunst. Zu sehen sind Ölgemälde, Acrylgemälde, Arbeiten auf Papier sowie Skulpturen. Das internationale Angebot reicht von Andy Warhol über Alex Katz bis zu Helmut Ditsch.

Ergänzt wird das Programm durch österreichische Positionen. Vertreten sind unter anderem Maria Lassnig, Xenia Hausner, Arik Brauer, Gottfried Helnwein, Hermann Nitsch und Erwin Wurm. Veranstalter der Messe ist Horst Szaal. Als Standort dient das Künstlerhaus, dessen Vereinigung von Tanja Prusnik als Präsidentin geleitet wird.

Kunstmessen als Marktplatz und Schaufenster

Kunstmessen wie die Fair For Art Vienna erfüllen grundsätzlich eine doppelte Funktion. Zum einen bieten sie Galerien eine Plattform, um ihr Portfolio gebündelt einem breiten Publikum vorzustellen, das an einzelnen Standorten oft nur schwer erreichbar wäre. Zum anderen ermöglichen sie Sammlerinnen und Sammlern sowie kunstinteressierten Besucherinnen und Besuchern, innerhalb weniger Tage Werke unterschiedlicher Epochen, Stile und Preissegmente unmittelbar zu vergleichen.

Üblicherweise mischen solche Messen etablierte internationale Namen mit regionalen Positionen. Dadurch entsteht ein Querschnitt, der sowohl den internationalen Kunstmarkt abbildet als auch die lokale Galerienlandschaft sichtbar macht. Für Galerien ist die Teilnahme an einer Messe zugleich ein wirtschaftlicher Faktor, da direkte Verkäufe vor Ort einen wesentlichen Teil des Jahresumsatzes ausmachen können.

Das Künstlerhaus am Karlsplatz zählt zu den traditionsreichen Ausstellungsorten in Wien. Häuser dieser Art werden regelmäßig auch für temporäre Formate wie Messen oder Sonderausstellungen genutzt, da ihre Räumlichkeiten sowohl repräsentative Präsentationsflächen als auch eine zentrale, gut erreichbare Lage bieten.