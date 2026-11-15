Familie Liu eröffnet zweites Lokal in Währing mit Möbeln aus Wiener Stadtbäumen

In Wien-Währing hat die Familie Liu ein zweites Lokal eröffnet: das „Māketo“ in der Währinger Straße 126. Es handelt sich um ein Café, Restaurant und Mini-Shop in einem, das von früh bis spät Gäste empfängt. Betrieben wird das neue Lokal von jener Familie, die bereits seit bald 30 Jahren das „Liu Liu“ an der Ecke Martin- und Schopenhauerstraße führt.

Zweites Standbein für die Familie Liu

Das „Liu Liu“ wurde 1998 von Senior Liu übernommen und ist seither fester Bestandteil der Währinger Gastronomieszene. Mittlerweile haben Yi und Hui Liu das Lokal übernommen. Mit dem Māketo erweitert die Familie ihr Angebot um einen zweiten Standort, an dessen Eröffnung auch Schwester Michelle beteiligt ist.

Im Māketo wird europäisch gekocht, ergänzt um chinesische, japanische und koreanische Elemente. Das Lokal ist von Montag bis Samstag durchgehend von 9:30 bis 22 Uhr geöffnet und deckt damit die Zeitspanne vom Frühstück bis zum Abendessen ab. Bestellt wird nicht am Tisch durch Personal, sondern über einen QR-Code oder an einem von zwei Terminals im Lokal.

Die Frühstückskarte reicht von einer Acai Bowl um 12,50 Euro über Eier Benedict mit japanischen Gewürzen und Bio-Onsen-Eiern um 14,50 Euro bis zur Asia Morning Bowl um 12,80 Euro, die Reis, Tofu, Bio-Rührei, Avocado und Gemüse mit Sesam-Algen-Furikake und Yuzu-Ponzu-Dressing kombiniert. Dazu kommt gerösteter Frühstücks-Onigiri mit Füllungen aus Huhn, Thunfisch oder Kimchi um 11,90 Euro. Mittags und abends stehen Tapas wie knuspriges Chicken Karaage, Pork Belly und Teigtaschen auf der Karte. Als Signature Dish gilt das Gyü Shoyu um 13,50 Euro, ein Gericht mit geschmortem Rindfleisch.

Yi Liu beschreibt die Idee hinter dem neuen Lokal so: „Wir wollten uns vergrößern und ein Ort schaffen, an dem man sich trifft und zusammenkommt, vom Morgen bis in den Abend. Die Zielgruppe Nummer eins ist die Nachbarschaft.“

Gestaltet wurde das Māketo vom Architekturbüro Tzou Studios. Besonders ist die Einrichtung: Tischlermeister Fabio Spink fertigte Tische und Bänke aus großen Holzstämmen, die vom Verein Stadtholz stammen. Es handelt sich dabei um gefällte Wiener Stadtbäume. Gäste sitzen im Māketo somit an beziehungsweise auf Holz von Rosskastanie, Esche, Ahorn und Platanen.

Wiederverwertung von Stadtbäumen als Gestaltungsprinzip

Gefällte Bäume aus dem städtischen Raum fallen in Wien regelmäßig an, etwa durch Krankheit, Sturmschäden oder Bauarbeiten. Initiativen wie der Verein Stadtholz haben sich darauf spezialisiert, solches Holz nicht einfach zu entsorgen, sondern es als Rohstoff für Möbel, Einrichtungsgegenstände oder handwerkliche Projekte weiterzugeben. Für Tischlereien bedeutet das üblicherweise einen höheren Aufwand als bei industriell vorbereitetem Holz, da Stämme aus dem Stadtgebiet in Form, Maserung und Zustand stark variieren können. Gerade dadurch entstehen aber oft Einzelstücke mit individuellem Charakter, wie sie in der Gastronomie zunehmend als gestalterisches Element eingesetzt werden.

Auch die Verbindung unterschiedlicher kulinarischer Traditionen, wie sie im Māketo zwischen europäischer, chinesischer, japanischer und koreanischer Küche beschrieben wird, ist in der Gastronomie größerer Städte kein Einzelfall. Solche Konzepte zielen häufig darauf ab, unterschiedliche Tageszeiten und Anlässe abzudecken, vom schnellen Frühstück über ein Mittagessen bis hin zu Tapas-artigen Abendgerichten zum Teilen. Bestellsysteme über QR-Codes oder Terminals, wie sie auch im Māketo zum Einsatz kommen, haben sich in den vergangenen Jahren in vielen Lokalen etabliert, um Abläufe zu vereinfachen und Wartezeiten für Gäste zu verkürzen.