Festspiele Reichenau feiern Jubiläum mit Rekord von 39.000 Besuchern

Festspiele Reichenau schließen Jubiläumssaison mit Besucherrekord ab

Die Festspiele Reichenau im Bezirk Neunkirchen sind am Sonntag zu Ende gegangen. Nach eigenen Angaben besuchten insgesamt 39.000 Gäste die Veranstaltungen der Jubiläumssaison.

Die Festspiele feierten in diesem Jahr zwei Jubiläen: 100 Jahre Theater Reichenau sowie fünf Jahre künstlerische Leitung durch Maria Happel.

Programm und Auslastung

Vom 1. Juli bis 2. August standen im Rahmen der 33-tägigen Spielzeit 131 Vorstellungen auf dem Programm, darunter sechs Eigenproduktionen. Die Auslastung lag bei 92 Prozent. Gezeigt wurden Werke von Johann Strauß, Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. Zu den Aufführungen zählte auch „Die Fledermaus“, mit der das Theater Reichenau 1926 eröffnet worden war.

Ergänzt wurde das Programm durch Lesungen, Workshops sowie eine Ausstellung zu „100 Jahre Theater Reichenau“ im Schloss Reichenau. Die Ausstellung ist noch bis 6. September zu sehen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bezeichnete das Jubiläum und die Rekordauslastung als eindrucksvollen Beleg für die Strahlkraft der Festspiele Reichenau.

Ausblick auf 2027

Für die kommende Saison wurde Johann Nestroys „Der Talisman“ als Eröffnungspremiere im Theater Reichenau angekündigt. Die Festspiele 2027 finden von 30. Juni bis 1. August statt, das Südbahnhotel bleibt weiterhin als Spielstätte erhalten. Das vollständige Programm soll im Jänner vorgestellt werden.