Filmfestival Kitzbühel ehrt Franco Nero zum 85. Geburtstag mit Goldener Gams

Das Filmfestival Kitzbühel findet heuer zum 14. Mal statt, von 24. bis 28. November. Insgesamt 44 Filme treten dabei um die „Goldene Gams“ an. Den Ehrenpreis des Festivals erhält in diesem Jahr der italienische Schauspieler Franco Nero.

Ehrenpreis für Franco Nero

Franco Nero wird am 25. November beim Romy-Branchenfest mit der „Goldenen Gams“ als Ehrenpreis ausgezeichnet. Der Schauspieler feiert nur zwei Tage zuvor, am 23. November, seinen 85. Geburtstag. Weltbekannt wurde Nero durch Rollen in Filmen wie „Django“, „Der Tag der Eule“ und „Camelot“. In den Vorjahren war der Ehrenpreis an Iris Berben (2025) sowie zuvor an Philipp Hochmair und Aglaia Szyszkowitz gegangen.

Wettbewerb und Programm des Festivals

Die „Goldene Gams“ wird in mehreren Kategorien vergeben: Trophäen gibt es für Spielfilm, Dokumentarfilm und Kurzfilm, jeweils in einer österreichischen und einer internationalen Wertung, sowie zusätzlich für die Mountain Sport Shorts. Im Wettbewerb werden sowohl Kino- als auch Streaming- und TV-Produktionen gezeigt.

Zum Programm zählen unter anderem die Präsentationen von „Eurotrash“ von Frauke Finsterwalder, „Down the Arm of God“ von Peter Brunner sowie „Eklipse“ von Manuel Wetscher. Zudem feiert der ORF-Landkrimi „Der Todesengel“ von Götz Spielmann beim Festival seine Premiere.

Festivalleiter ist Markus Mörth. Neben den Filmvorführungen und der Preisverleihung finden vom 25. bis 28. November auch Branchen-Formate statt, darunter FFKB Connect, mehrere Panels sowie ein Think Tank zu Projektentwicklung, Produktion, Verleih und Filmfinanzierung. Das Filmfestival Kitzbühel kooperiert zudem mit dem „Kurier“-TV- und Filmpreis. Die KURIER ROMY Gala 2026 ist für den 27. November auf Schloss Kaps angesetzt.

Festivals als Treffpunkt von Branche und Publikum

Filmfestivals wie jenes in Kitzbühel verbinden üblicherweise mehrere Funktionen: Sie dienen als Schaufenster für neue Produktionen, als Wettbewerbsplattform für Filmschaffende und zugleich als Begegnungsort für die Branche. Neben den eigentlichen Filmvorführungen haben sich bei vielen Festivals begleitende Formate etabliert, in denen Produzentinnen und Produzenten, Verleiher sowie Fördereinrichtungen über Finanzierung, Vertrieb und Projektentwicklung diskutieren. Solche Branchentreffen sollen den fachlichen Austausch fördern und neue Kooperationen anstoßen.

Ehrenpreise für verdiente Schauspielerinnen und Schauspieler sind bei Festivals dieser Art ein gängiges Element. Sie würdigen in der Regel ein langjähriges Gesamtwerk und sollen zugleich die öffentliche Aufmerksamkeit für die Veranstaltung erhöhen. Die Auszeichnung ist dabei von den eigentlichen Wettbewerbspreisen zu unterscheiden, die sich auf einzelne eingereichte Filme und deren künstlerische oder technische Qualität beziehen.

Dass bei einem Wettbewerb sowohl Kino- als auch Streaming- und Fernsehproduktionen zugelassen werden, spiegelt eine allgemeine Entwicklung in der Branche wider: Die Grenzen zwischen klassischem Kinofilm, Serienformaten und Streaming-Produktionen sind in den vergangenen Jahren zunehmend durchlässiger geworden. Viele Festivals haben ihre Teilnahmebedingungen entsprechend angepasst, um der veränderten Produktions- und Vertriebslandschaft Rechnung zu tragen.