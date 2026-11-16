Foto Arsenal Wien präsentiert Programm 2027 mit Yves Saint Laurent, Martin Parr und Festival Foto Wien

Das Foto Arsenal Wien hat sein Ausstellungsprogramm für das Jahr 2027 vorgestellt. Den Auftakt bildet ab 23. Jänner 2027 die Schau „Yves Saint Laurent and Photography“, die bis 23. Mai 2027 läuft und mehr als 200 Fotografien internationaler Fotografinnen und Fotografen zeigt. Im Laufe des Jahres folgen weitere Ausstellungen, darunter eine Hommage an den britischen Fotografen Martin Parr sowie im Oktober das Festival „Foto Wien“ unter dem Titel „Third Places“. Zugleich würdigt das Haus mit mehreren Programmpunkten das zehnjährige Bestehen des europäischen Fotografienetzwerks „Futures“.

Mode und Fotografie im Zentrum des Jahresauftakts

Die Ausstellung „Yves Saint Laurent and Photography“ dokumentiert die Verbindung des französischen Modedesigners zur Fotografie. Gezeigt werden Arbeiten zahlreicher internationaler Fotografinnen und Fotografen, die sich mit seinem Werk auseinandergesetzt haben. Parallel dazu präsentiert der in Wien und Accra tätige Künstler Jojo Gronostay seine neue Werkserie „Models“. Die Arbeiten setzen sich mit Konsumkultur, Warenästhetik und „rassifizierten Körperbildern“ auseinander.

Im Sommer wechselt der Fokus: Von 5. Juni bis 19. September 2027 widmet das Foto Arsenal Wien die Ausstellung „Life’s a Beach“ dem britischen Fotografen Martin Parr, der 2025 verstorben ist. Im Mittelpunkt stehen Aufnahmen von Freizeitkultur, Tourismus und alltäglichen Ritualen. Zeitgleich zeigen das Foto Arsenal Wien und das Zoom Kindermuseum die gemeinsame Ausstellung „L is for Look – Das Kinder Foto Buch“. Sie versammelt internationale Kinder- und Jugendbücher mit fotografischen Bildsprachen und beleuchtet Entwicklungen von Kindheit und Pädagogik im 20. Jahrhundert.

Im Oktober 2027 rückt das Festival „Foto Wien“ in den Mittelpunkt des Programms. Unter dem Titel „Third Places“ beschäftigt es sich mit Orten sozialer Begegnung in einer zunehmend digital geprägten Gesellschaft. Das Festival findet an verschiedenen Standorten in Wien statt. Im selben Monat eröffnet zudem eine Ausstellung der in London lebenden Fotografin Liz Johnson Artur, die seit den 1990er-Jahren an einem fotografischen Langzeitprojekt arbeitet. Grundlage dieses Projekts sind Begegnungen mit Schwarzen Communities in verschiedenen Ländern. Ebenfalls ab Oktober ist eine internationale Gruppenausstellung mit ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern des Netzwerks „Futures“ zu sehen, die bis 15. Jänner 2028 läuft und damit das Jahresprogramm des Foto Arsenal Wien abschließt.

Fotografienetzwerke und Festivalstrukturen in der zeitgenössischen Kunstszene

Fotografienetzwerke wie „Futures“ verbinden üblicherweise Institutionen aus mehreren europäischen Ländern, um Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern internationale Sichtbarkeit zu verschaffen. Häufig erfolgt dies durch gemeinsame Ausstellungsprojekte, Austauschprogramme oder Gruppenschauen, bei denen Werke aus unterschiedlichen nationalen Kontexten zusammengeführt werden. Ein zehnjähriges Bestehen eines solchen Netzwerks wird in der Kulturszene häufig zum Anlass genommen, bisherige Arbeitsschwerpunkte sichtbar zu machen und beteiligte Institutionen stärker zu vernetzen.

Auch Festivalformate wie „Foto Wien“ sind in der zeitgenössischen Fotografie weit verbreitet. Sie finden in der Regel über mehrere Wochen an unterschiedlichen Orten einer Stadt statt und verbinden Museen, Galerien und weitere Kultureinrichtungen zu einem gemeinsamen thematischen Programm. Solche Festivals greifen oft gesellschaftliche Fragestellungen auf, etwa den Wandel öffentlicher und sozialer Räume, und nutzen dafür unterschiedliche Spielstätten, um ein breiteres Publikum zu erreichen.

Retrospektiven verstorbener Fotografinnen und Fotografen, wie sie im Fall von Martin Parr geplant sind, gehören ebenfalls zu einem festen Bestandteil musealer Programmarbeit. Sie dienen üblicherweise dazu, ein Lebenswerk im Gesamtzusammenhang zu präsentieren und dessen Bedeutung für die Entwicklung eines fotografischen Genres einzuordnen. Bei dokumentarisch arbeitenden Fotografinnen und Fotografen stehen dabei häufig Alltagsbeobachtungen und gesellschaftliche Phänomene im Mittelpunkt, die über einen längeren Zeitraum hinweg festgehalten wurden.