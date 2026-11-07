Französisches Kulturinstitut Graz übersiedelt in Palais mit Napoleon-Bezug

Das Französische Kulturinstitut in Graz hat einen neuen Standort bezogen. Nach jahrzehntelanger Nutzung des bemalten Hauses in der Herrengasse residiert die Einrichtung nun im Palais Welsersheimb in der Hans-Sachs-Gasse. Dort bietet das Institut weiterhin Sprachkurse und zahlreiche Veranstaltungen an.

Neue Adresse mit historischem Bezug

Der neue Sitz des Instituts liegt im Palais Welsersheimb in der Grazer Hans-Sachs-Gasse. Das Gebäude hat selbst einen Bezug zur französischen Geschichte: Um 1812 residierte dort Louis Bonaparte, ein Bruder Napoleons und ehemaliger König von Holland, während eines längeren Aufenthalts in Graz.

Das Französische Kulturinstitut wurde 1948 gegründet und blickt damit auf eine lange Geschichte in der steirischen Landeshauptstadt zurück. Präsident der Einrichtung ist Gerald Hafner. Als französischer Honorarkonsul fungiert Bernhard Rinner. Das Institut versteht sich auch als Anlaufstelle für französische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in der Steiermark, etwa wenn es um die Erneuerung von Reisepässen geht.

Zum Angebot gehören Sprachkurse für Erwachsene und Kinder, wobei die jüngsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits im Alter von drei Jahren Französisch lernen. Eine der langjährigen Kursteilnehmerinnen ist Ursula Mirtl, die im Jahr 2000 einen Gutschein ihres Sohnes für einen Sprachkurs einlöste und seither regelmäßig am Unterricht teilnimmt. Neben dem Sprachangebot stehen den Nutzerinnen und Nutzern rund 15.000 verschiedene Bücher und andere Medien zur Verfügung. Ergänzt wird das Programm durch kulturelle und kulinarische Veranstaltungen, die im Institut stattfinden.

Kulturinstitute als Brücke zwischen Ländern

Ausländische Kulturinstitute übernehmen in ihren Gastländern üblicherweise mehrere Aufgaben gleichzeitig. Sie vermitteln Sprache und Kultur des jeweiligen Landes, bieten aber auch praktische Unterstützung für im Ausland lebende Staatsangehörige. Dazu zählen etwa konsularische Dienstleistungen, die in Zusammenarbeit mit Honorarkonsulinnen oder Honorarkonsuln organisiert werden. Diese übernehmen ehrenamtlich konsularische Aufgaben in Städten, in denen kein hauptamtliches Konsulat besteht, und bilden damit eine Schnittstelle zwischen dem Herkunftsland und der lokalen Bevölkerung.

Sprachkurse bilden bei solchen Instituten häufig das Kernangebot, da sie sowohl Interessierte aus dem Gastland als auch im Ausland lebende Staatsangehörige ansprechen. Kursangebote für sehr junge Kinder sind dabei keine Seltenheit, da frühes Sprachenlernen pädagogisch oft als besonders wirkungsvoll gilt. Ergänzend dazu setzen viele Institute auf umfangreiche Bibliotheken und Mediensammlungen, die sowohl dem Unterricht als auch der freien Lektüre dienen.

Auch Veranstaltungen mit kulturellem oder kulinarischem Schwerpunkt gehören vielerorts zum festen Bestandteil solcher Einrichtungen. Sie dienen dazu, die Kultur des jeweiligen Landes einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und den Austausch zwischen den Ländern auf informeller Ebene zu fördern. Die Standortwahl solcher Institute orientiert sich häufig an historisch bedeutsamen Gebäuden, die selbst einen Bezug zur Geschichte des vertretenen Landes aufweisen, wie es nun auch im Fall des Palais Welsersheimb in Graz zutrifft.