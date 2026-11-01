Ghostbots und QR-Codes auf Grabsteinen: Wie digitale Technik den Umgang mit dem Tod verändert

Ein Dokumentarfilm der Schweizer Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewieck rückt eine neue Branche in den Blick, die digitale Gespräche mit Verstorbenen ermöglicht. Der Film mit dem Titel „Eternal You – Vom Ende der Endlichkeit“ stammt aus dem Jahr 2024 und beschäftigt sich mit sogenannten „Ghostbots“. Christoph H. Wecht, Rektor der New Design University in St. Pölten, ordnet das Phänomen ein und schildert dabei mehrere konkrete Beispiele aus seinem Umfeld.

Digitale Spuren für die Zeit nach dem Tod

Wecht berichtet von einem Freund in den USA, der bereits damit begonnen hat, sein Leben umfassend zu dokumentieren, wie er selbst sagt, „für die Zeit danach“. Diese Aufzeichnungen sollen offenbar als Grundlage dienen, um auch nach dem Tod in digitaler Form präsent zu bleiben.

Ein weiteres Beispiel betrifft das österreichische Unternehmen „Lebensstimmen“. Es bietet Trauerreden und Grußbotschaften an, die von Verstorbenen stammen und an die Hinterbliebenen gerichtet sind. Damit reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Zahl von Anbietern ein, die digitale Technologien mit der Trauerbegleitung verbinden.

Wecht erzählt zudem von einem Kollegen, der von einer Frau berichtete, die die Urne ihres verstorbenen Mannes mit auf die Couch vor den Fernseher nimmt, damit dieser dort gemeinsam mit ihr ein Fußballspiel verfolgen kann. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie unterschiedlich Menschen mit dem Verlust naher Angehöriger umgehen und welche Rituale dabei entstehen können.

Als weiteres Beispiel für technologische Entwicklungen im Umgang mit dem Tod nennt der Artikel QR-Codes auf Grabsteinen und Urnen. Über das Smartphone lassen sich damit nähere Angaben zu der Person abrufen, die an der jeweiligen Stelle bestattet ist. Der Artikel stammt von Hannes Steindl, noe.ORF.at.

Digitale Erinnerungskultur im Wandel

Der Umgang mit Tod und Trauer hat sich im Lauf der Zeit immer wieder verändert, und digitale Technologien eröffnen dabei neue Möglichkeiten. Grundsätzlich lassen sich heute Fotos, Videos, Sprachaufnahmen und Textnachrichten in großem Umfang speichern und archivieren. Solche Materialien können theoretisch als Basis dienen, um nach dem Tod einer Person digitale Abbilder oder sogenannte Avatare zu erstellen, die mit künstlicher Intelligenz Sprache, Mimik oder typische Formulierungen nachbilden.

Üblicherweise basieren solche Systeme auf maschinellem Lernen, bei dem vorhandene Daten einer Person ausgewertet werden, um daraus Muster für Sprache und Ausdrucksweise abzuleiten. Je umfangreicher das zugrunde liegende Material ist, desto detailreicher kann ein solches digitales Abbild grundsätzlich ausfallen. Dennoch bleibt es sich um eine Nachbildung, die auf vorhandenen Daten beruht, und nicht um die tatsächliche Person selbst.

Auch physische Erinnerungsorte wie Gräber und Urnen werden zunehmend mit digitalen Elementen verbunden. QR-Codes auf Grabsteinen ermöglichen es grundsätzlich, zusätzliche Informationen über das Leben eines Verstorbenen abzurufen, etwa Fotos, Lebensdaten oder persönliche Texte. Damit entsteht eine Verbindung zwischen traditionellen Formen des Gedenkens und digitalen Zugängen über das Smartphone.

Trauerbegleitung ist traditionell ein Bereich, der von persönlichen Gesprächen, Ritualen und gemeinsamer Erinnerung geprägt ist. Mit dem Aufkommen digitaler Angebote stellt sich allgemein die Frage, wie sich solche neuen Formen in bestehende Trauerprozesse einfügen. In Fachkreisen wird unterschiedlich bewertet, ob digitale Nachbildungen von Verstorbenen Trauernden helfen können, einen Verlust zu verarbeiten, oder ob sie den Abschied womöglich erschweren, da eine endgültige Trennung von der verstorbenen Person technisch hinausgezögert werden kann.

In Niederösterreich hat sich der Trend zu QR-Codes auf Grabsteinen und Urnen bislang noch nicht in größerem Umfang etabliert. Ebenso ist die genaue Verbreitung und Nutzung von Diensten wie „Lebensstimmen“ oder vergleichbaren Ghostbot-Angeboten in Österreich derzeit nicht näher bekannt. Die Beispiele, die Wecht schildert, zeigen jedoch, dass sich Menschen bereits heute mit der Frage auseinandersetzen, welche digitalen Spuren sie hinterlassen möchten und wie diese nach dem Tod genutzt werden könnten.