Graz wird erstmals Gastgeber der Europäischen Poetry-Slam-Meisterschaft

Graz richtet im November erstmals die Europäische Poetry-Slam-Meisterschaft aus. Die „Euros 26“ finden von 19. bis 21. November 2026 im Next Liberty statt. Es ist der erste Wettbewerb dieser Art in Österreich. Das Programm wurde am Mittwoch präsentiert. Repräsentantinnen und Repräsentanten aus 28 Ländern treten an.

Drei Tage im Next Liberty

Die Eröffnung der „Euros 26“ findet am Donnerstag, den 19. November, statt. Dabei wird ein Regel-Video präsentiert, das von ORF-Moderator Armin Wolf eingesprochen wurde. Die Eintrittskarten für die Eröffnungsveranstaltung sind limitiert.

An den beiden folgenden Tagen werden in Halbfinali zehn Finalistinnen und Finalisten ermittelt. Pro Land nehmen jeweils zwei Vertreterinnen und Vertreter der Szene teil. Insgesamt stehen für das Festival über 1.000 Tickets zur Verfügung, zusätzlich wird ein Livestream angeboten. Während der drei Tage sind auch Panels Teil des Programms.

Mit dabei sind unter anderem die aktuelle österreichische Meisterin Lia Hartl, der regierende Europameister Valerio Moser aus der Schweiz sowie die steirische Meisterin Vali Georgieva. Organisiert wird die Veranstaltung vom Slam Kollektiv Graz. Realisiert werden die Meisterschaften mit Unterstützung verschiedener nationaler Förderinstitutionen.

Die niederösterreichische Slam-Poetin und Moderatorin Katharina Wenty hat 2021 die World Poetry Slam Organisation (WPSO) mitbegründet. Wer das Finale erreicht, sichert sich zugleich ein Ticket zur nächsten Weltmeisterschaft im Poetry Slam, die in Tokio stattfindet.

Vier Minuten, viele Sprachen

Poetry Slam ist grundsätzlich ein Wettbewerb im Vortrag selbst verfasster Texte, bei dem das Publikum oder eine Jury über die Platzierung entscheidet. Üblich ist eine strenge Zeitbegrenzung der Vorträge, bei den „Euros 26“ liegt sie bei vier Minuten. Diese Begrenzung zwingt die Teilnehmenden dazu, Sprache, Rhythmus und Pointierung ihrer Texte sehr genau zu kalkulieren.

Da es sich um eine europaweite Meisterschaft mit Teilnehmenden aus 28 Ländern handelt, treten die meisten Slam-Poetinnen und -Poeten in ihrer jeweiligen Muttersprache auf. Für das Publikum vor Ort wird deshalb eine deutsche Synchronübersetzung auf einer Leinwand eingeblendet, damit die Inhalte unabhängig von der Vortragssprache nachvollziehbar bleiben. Diese Form der Live-Übersetzung ist bei internationalen Slam-Wettbewerben ein wiederkehrendes organisatorisches Element, da sprachliche Vielfalt zum Kernprinzip solcher Meisterschaften gehört.

Die europaweite Poetry-Slam-Meisterschaft existiert bereits seit fast zwei Jahrzehnten und hat sich in dieser Zeit als feste Größe der internationalen Slam-Szene etabliert. Dass der Wettbewerb nun erstmals in Österreich ausgetragen wird, reiht sich in eine Reihe wechselnder Austragungsorte in verschiedenen europäischen Ländern ein.