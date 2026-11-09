Grazer Opernredoute 2027 steht unter dem Motto „Love is in the Air!“ – Erstmals Moderationsduo führt durch den Ball

Die Grazer Opernredoute steht 2027 im Zeichen der Liebe. Unter dem Motto „Love is in the Air!“ findet die 26. Auflage des Balls am 30. Jänner 2027 statt. Das Programm wurde am Montag, dem 9. November 2026, in Graz vorgestellt. Durch den Abend führen Verena Scheitz und Christoph Wagner-Trenkwitz als Moderationsduo – erstmals in der Geschichte der Opernredoute in dieser Doppelbesetzung.

Moderationsduo mit gemeinsamem Bühnenhintergrund

Für Christoph Wagner-Trenkwitz bedeutet der Auftritt eine Rückkehr zur Opernredoute. Gemeinsam mit Verena Scheitz ist er derzeit auch auf der Bühne der Oper Graz zu erleben, in Iiro Rantalas Produktion „Perfect Match“. Scheitz verkörpert darin die Kulturmoderatorin Barbara, Wagner-Trenkwitz den Sportkommentator Herbert.

Opern-Intendant Ulrich Lenz ließ sich bei der Wahl des Mottos von Liebespaaren inspirieren, die in der laufenden Spielzeit auf der Grazer Opernbühne zu sehen sind. Dazu zählen Faust und Margarete, Mimi und Rodolfo, Romeo und Julia sowie Tinja und Pino aus „Perfect Matsch“. In den vergangenen Jahren stand die Opernredoute bereits unter den Mottos „Barock the Opera“, „Mondsüchtig“ und „La dolce vita“.

Die organisatorische Gesamtleitung liegt bei Bernd Pürcher, der die Opernredoute seit dem Jahr 2000 gestaltet. Musikalisch eröffnet wird der Abend mit „Love is in the Air“ von John Paul Young. Die Grazer Philharmoniker spielen unter der Leitung des Ersten Kapellmeisters Johannes Braun, unterstützt vom Chor der Oper Graz. Die Debütantinnen und Debütanten ziehen traditionell zu einem eigenen Stück ein, in diesem Jahr zu ABBAs „Honey, Honey“.

Für die Choreografie der Eröffnungspolonaise zeichnen Patricia Stieder-Zebedin und Wolfgang Nicoletti verantwortlich, die musikalischen Arrangements stammen von Anselm Schaufler. Erstmals übernimmt Isabel Toccafondi die Ausstattung der Opernredoute. Sie gestaltet auch das Bühnenbild der aktuellen Grazer Produktion „Romeo und Julia“ und tritt damit in die Fußstapfen von Mignon Ritter, die die Opernredoute über viele Jahre gestalterisch geprägt hat.

Rund 800 Quadratmeter Parkett verbinden für den Ball Zuschauerraum und Bühne zu einem großen Saal. Burgflorist Christian Kober sorgt mit rund 10.000 Blüten für den Blumenschmuck, Blumen Grollitsch ergänzt das Ambiente mit exotischen Leihpflanzen. Insgesamt sind rund 1.000 Menschen an der Umsetzung der Opernredoute beteiligt. Erwartet werden 2.500 Gäste, der Eintrittspreis liegt bei 280 Euro.

Wirtschaftlicher Effekt eines Ballabends

Laut einer Wertschöpfungsstudie zur vergangenen Opernredoute erwirtschaftet die Ballnacht rund vier Millionen Euro für die regionale Grazer und steirische Wirtschaft. Solche Effekte entstehen bei größeren Ballveranstaltungen üblicherweise durch ein Zusammenspiel mehrerer Branchen: Hotellerie und Gastronomie profitieren von anreisenden Gästen, während Handwerksbetriebe, Floristik, Textil- und Modebranche sowie Dienstleister im Veranstaltungsbereich durch Aufträge im Vorfeld und während des Balls eingebunden werden.

Grundsätzlich zählen große Redouten und Bälle zu den aufwendigeren Kulturveranstaltungen eines Jahres, da neben der künstlerischen Gestaltung auch logistische und organisatorische Aufgaben in erheblichem Umfang anfallen. Dazu gehören der Umbau von Spielstätten zu Ballsälen, die Koordination von Sicherheits- und Servicepersonal sowie die Abstimmung zwischen künstlerischem Programm und gesellschaftlichem Rahmen. Opernhäuser nutzen solche Abende häufig auch dazu, die eigene Spielzeit und aktuelle Produktionen einem breiteren Publikum näherzubringen, etwa indem Themen oder Figuren aus laufenden Inszenierungen in das Ballprogramm einfließen.

Die Beteiligung zahlreicher Gewerke, von Choreografie über musikalische Arrangements bis zur floralen Ausstattung, ist bei Veranstaltungen dieser Größenordnung ebenfalls typisch. Sie verdeutlicht, dass ein solcher Ballabend über die reine Tanzveranstaltung hinaus ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher künstlerischer und handwerklicher Disziplinen darstellt, das über mehrere Monate vorbereitet wird.