Herbert Pixner Projekt startete ausverkaufte Orchester-Tournee in St. Pölten

Das Herbert Pixner Projekt hat am Samstagabend im Festspielhaus St. Pölten gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich ein Konzert gegeben. Der Auftritt bildete den Auftakt für die Tournee „Symphonic Alps Reloaded 2026“. Das Festspielhaus war ausverkauft.

Ausverkaufter Saal zum Tourneeauftakt

Mit dem Konzert in St. Pölten startete das Herbert Pixner Projekt in eine neue Tournee, bei der die eigene Musik durch das Zusammenspiel mit einem klassischen Orchester erweitert wird. Geleitet wurde das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich dabei von Lorenz C. Aichner. Die Bearbeitungen der Kompositionen für die Orchesterbesetzung stammen von Alex Trebo und Jakob Wagner.

Musikalisch verbindet das Herbert Pixner Projekt Elemente aus Volksmusik, Jazz, Blues, Pop und Flamenco. Herbert Pixner selbst wechselte im Lauf des Abends zwischen zahlreichen Instrumenten, darunter Harmonika, Klarinette, Flügelhorn, Trompete, Saxofon, Euphonium und Lamellophon. An seiner Seite standen Manuel Randi an der Gitarre, Werner Unterlechner am Kontrabass, Max Castlunger an der Percussion sowie Mario Punzl am Schlagzeug.

Neu in der Besetzung ist Elisabeth Jamnik, die als Harfenistin ins Projekt eingestiegen ist. Sie übernimmt damit die Position, die zuvor fest von Heidi Pixner besetzt war. Heidi Pixner legt eine Bühnenpause ein und veröffentlicht in dieser Zeit Harfenmusik aus der Natur. Das Konzert endete nach drei Zugaben. Bereits am Sonntag folgte in St. Pölten ein Wiederholungskonzert.

Weitere Stationen quer durch den deutschsprachigen Raum

Die Tournee „Symphonic Alps Reloaded 2026“ führt das Herbert Pixner Projekt in den kommenden Wochen in zahlreiche weitere Städte, darunter Linz, Salzburg, München, Graz, Innsbruck, Dresden, Hannover, Bochum und Berlin. Ein Konzert ist zudem im Großen Musikvereinssaal in Wien angesetzt. Den Abschluss der Tournee bildet ein Auftritt am 29. November 2026 im Wiener Konzerthaus. Nach Angaben zur Auslastung sind fast alle Veranstaltungen der Tournee bereits ausverkauft.

Neben dem großformatigen Orchesterprogramm war Herbert Pixner bereits im September in kleineren Besetzungen unterwegs. Unter dem Motto „Almerisch Landlerisch“ trat er dabei in reduzierter Formation auf, bevor nun mit dem Orchesterprojekt eine deutlich größere Bühnenproduktion folgt.

Zusammenspiel von Volksmusik und Orchesterklang

Grundsätzlich stellt die Kombination aus kleineren, instrumental vielseitigen Ensembles und einem klassischen Orchester besondere Anforderungen an die musikalische Bearbeitung. Kompositionen, die ursprünglich für eine kleine Besetzung geschrieben wurden, müssen für ein Orchester neu arrangiert werden, damit Instrumentengruppen wie Streicher oder Blechbläser sinnvoll eingebunden werden können. Solche Arrangements sollen in der Regel den ursprünglichen Charakter der Musik erhalten und gleichzeitig den vollen Klangkörper eines Orchesters nutzen.

Auch personelle Wechsel sind bei langjährig bestehenden Musikprojekten keine Seltenheit. Wenn einzelne Mitglieder pausieren oder sich neuen Projekten widmen, übernehmen neue Musikerinnen und Musiker deren Position im laufenden Programm. Für das Publikum bedeutet ein solcher Wechsel in der Besetzung meist eine leicht veränderte Klangfarbe, während die grundlegende musikalische Ausrichtung des Projekts erhalten bleibt.

Tourneen, bei denen ein Ensemble gemeinsam mit einem Orchester auftritt, erfordern zudem eine enge Abstimmung zwischen den beteiligten Institutionen. Konzertsäle wie das Festspielhaus St. Pölten oder der Große Musikvereinssaal in Wien bieten dafür die notwendige Bühnengröße und akustische Infrastruktur, um größere Besetzungen angemessen zur Geltung zu bringen.