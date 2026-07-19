Hermann Maier dreht Universum-Doku im Nationalpark Thayatal

Hermann Maier dreht für ORF-Reihe „Universum“ im Nationalpark Thayatal

Der ehemalige Skirennläufer Hermann Maier stand für eine neue Folge der ORF-Dokumentationsreihe „Universum“ im Nationalpark Thayatal vor der Kamera. Die Dreharbeiten dauerten sieben Tage und führten ihn sowohl auf die österreichische als auch auf die tschechische Seite der Thaya.

Die neue Folge trägt den Titel „Hermann Maier: Meine Heimat – Der Nationalpark Thayatal“. Der 53-jährige Salzburger hielt sich für die Produktion in Hardegg im Bezirk Hollabrunn auf – der kleinsten Stadt Österreichs.

Eine der Drehkulissen war die Thayatalbrücke, an der früher der Eiserne Vorhang zwischen Österreich und Tschechien verlief.