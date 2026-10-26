Innsbrucker Projekte mit Bauherrenpreis ausgezeichnet – Schwammstadt und Kulturbackstube prämiert

Zwei Projekte aus Innsbruck sind mit dem Bauherr:innenpreis ausgezeichnet worden. Prämiert wurden die klimafitte Neugestaltung des DDr.-Alois-Lugger-Platzes im Olympischen Dorf sowie die Erweiterung der Bäckerei Kulturbackstube in Dreiheiligen. Die Auszeichnung wurde am Freitag in Graz von der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs vergeben.

Zwei prämierte Projekte aus Innsbruck

Der DDr.-Alois-Lugger-Platz im Olympischen Dorf umfasst 4.000 Quadratmeter und war zuvor komplett versiegelt. Die Stadt Innsbruck ließ den Platz begrünen und Bäume sowie Sträucher pflanzen. Zusätzlich wurde ein Regenwasser-Management eingerichtet, bei dem Wasser nicht sofort abgeleitet, sondern vor Ort aufgenommen wird. Dieses Prinzip wird als Schwammstadt bezeichnet. Unter dem Platz befindet sich eine Tiefgarage. Bei der Umgestaltung bezog die Stadt Anrainerinnen und Anrainer in den Prozess ein.

Das zweite ausgezeichnete Projekt betrifft die Kulturbackstube in Dreiheiligen. Die Kulturinitiative bespielt seit 2010 ein ehemaliges Betriebs- und Wohnhaus der Familie Therese Mölk. Ursprünglich war dafür nur eine temporäre Nutzung von drei bis fünf Jahren vorgesehen. Im Zuge der Erweiterung wurde das Gebäude um zwei Geschoße in Holzbauweise aufgestockt. Statt der ursprünglich geplanten Maisonettewohnungen entstanden in den oberen Geschoßen flexible Räume. Die daraus erzielten Mieteinnahmen sichern der Kulturinitiative die wirtschaftliche Grundlage. Bauherr der Erweiterung ist Hansjörg Mölk.

Auszeichnung mit langer Tradition

Der Bauherr:innenpreis wird von der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs seit 1967 vergeben. Er würdigt nicht allein die architektonische Gestaltung eines Projekts, sondern ausdrücklich auch die Rolle der Bauherrschaft, die Entscheidungen zu Nutzung, Finanzierung und gesellschaftlichem Nutzen eines Bauvorhabens trifft. In diesem Jahr wurden aus 132 Einreichungen österreichweit sechs Projekte prämiert. Neben den beiden Innsbrucker Vorhaben befinden sich die weiteren ausgezeichneten Projekte in der Steiermark, in Vorarlberg und in Wien. Der inhaltliche Fokus lag heuer auf Nachhaltigkeit.

Schwammstadt-Prinzip als Antwort auf versiegelte Flächen

Grundsätzlich gewinnt das Prinzip der Schwammstadt in der Stadtplanung zunehmend an Bedeutung. Dabei wird Regenwasser nicht wie bei klassischen Kanalsystemen möglichst schnell abgeleitet, sondern durch Grünflächen, durchlässige Böden und spezielle Substrate vor Ort gespeichert. Das gespeicherte Wasser steht Pflanzen über einen längeren Zeitraum zur Verfügung und verdunstet nach und nach, was zur Abkühlung der Umgebung beiträgt. In dicht bebauten Stadtvierteln mit hohem Versiegelungsgrad gilt dieses Prinzip als eine Möglichkeit, Grünflächen auch dort zu schaffen, wo darunter technische Infrastruktur wie Tiefgaragen oder Leitungen liegt. Solche Vorhaben erfordern in der Regel eine sorgfältige Abstimmung zwischen Statik, Entwässerungstechnik und Begrünungskonzept.

Bei vergleichbaren Umgestaltungsprojekten im öffentlichen Raum spielt zudem die Einbindung der Anwohnerschaft eine wichtige Rolle. Da öffentliche Plätze von unterschiedlichen Gruppen genutzt werden, werden Anliegen zu Aufenthaltsqualität, Sicherheit oder Nutzungsmöglichkeiten häufig im Rahmen von Beteiligungsprozessen gesammelt, bevor eine endgültige Planung umgesetzt wird.

Auch im Umgang mit Bestandsgebäuden zeigt sich ein allgemeiner Trend: Ursprünglich als Zwischennutzung gedachte Projekte entwickeln sich mitunter zu dauerhaften Einrichtungen, wenn sich ein Nutzungskonzept über Jahre bewährt. Erweiterungen in Holzbauweise gelten dabei häufig als vergleichsweise ressourcenschonende Lösung, da Holz als nachwachsender Baustoff gilt und im Vergleich zu mineralischen Baustoffen bei der Herstellung weniger Treibhausgase verursacht. Zusätzliche vermietbare Flächen können zudem dazu beitragen, dass kulturelle oder soziale Initiativen ihre laufenden Kosten langfristig eigenständig finanzieren, ohne dauerhaft auf externe Förderungen angewiesen z