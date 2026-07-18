Jamie Cullum rockt Donaubühne Tulln – Neues Album angekündigt

Jamie Cullum gibt Konzert auf der Donaubühne Tulln

Am Freitag, dem 17. Juli 2026, trat der britische Musiker Jamie Cullum auf der Donaubühne in Tulln auf. Der Auftritt fand damit ein Jahr nach einer kurzfristigen Absage des Konzertes statt.

Das Programm des Abends umfasste einen Mix aus traditionellem Jazz, Funk, Soul und Pop. Zu den gespielten Titeln zählten unter anderem „These Are The Days“, „Praise You“ von Fatboy Slim, „I Could Have Danced All Night“, „I Get a Kick Out of You“, „Everlasting Love“, „Mankind“, „You Can’t Hide Away From Love“ sowie „What a Difference a Day Makes“.

Ankündigung eines neuen Albums

Cullum, der bald 47 Jahre alt wird, kündigte beim Konzert ein neues Album für das Jahr 2026 an. Weitere Details dazu nannte er nicht.

Besondere Momente auf und neben der Bühne

Die Donaubühne ist ein vor dem Ufer verankertes Schiff. Während des Songs „Mankind“ verließ Cullum die Bühne und wanderte über einen Steg zu den Fans an Land. Auf eine Wiederholung seines bekannten Sprungs in die Donau, den er beim Konzert 2014 nach dem Schlussapplaus vollzogen hatte, verzichtete er diesmal. Cullum erwähnte, er habe „strikte Instruktionen“ erhalten, kein Bad zu nehmen. Das Klavier war in sicherer Distanz zur Bühnenkante aufgestellt.