Johannes Neubert übernimmt Leitung des Kulturfestivals Grafenegg von Rudolf Buchbinder

Johannes Neubert hat am 1. Oktober 2026 sein Amt als künstlerischer Leiter des Kulturfestivals Grafenegg angetreten. Er folgt damit auf Rudolf Buchbinder, der die Position seit dem Start des Festivals im Jahr 2007 innehatte. Neubert kündigte bereits erste Neuerungen für das Programm ab 2027 an, darunter zusätzliche Kammermusikkonzerte am Wochenende sowie Late-Night-Konzerte im Anschluss an die Hauptveranstaltungen.

Wechsel an der Spitze von Grafenegg

Mit Johannes Neubert übernimmt ein Mann die künstlerische Leitung, der dem Festival bereits aus der Gründungsphase vertraut ist. Während des Aufbaus von Grafenegg war er als Geschäftsführer tätig und an der Entwicklung des Standorts beteiligt. Zuletzt arbeitete er als operativer Geschäftsführer des Orchestre National de France bei Radio France. Neubert ist studierter Flötist und lebt in Wien.

Sein Vorgänger Rudolf Buchbinder prägte Grafenegg von Beginn an als künstlerischer Leiter. Diese langjährige Verbindung spiegelt sich auch baulich wider: Einer der drei Spielstätten des Festivals, neben dem Wolkenturm und dem Auditorium, wurde ihm zu Ehren als Rudolf Buchbinder Saal benannt.

Eine persönliche Verbindung Neuberts zum Festival reicht bis in dessen Anfangsjahre zurück: Sein erster Sohn kam am Wochenende des allerersten Grafenegg-Festivals im Jahr 2007 zur Welt.

Neue Konzertformate ab 2027

Für die kommende Saison kündigte Neubert konkrete programmliche Änderungen an. Ab 2027 soll es samstags und sonntags nachmittags Kammermusikkonzerte geben. Ergänzend sind Late-Night-Konzerte geplant, die im Anschluss an die großen Konzerte am Samstagabend stattfinden sollen. Weitere Details zum künftigen Gesamtprogramm wurden bislang nicht präsentiert.

Auch die langfristige Grundlage des Festivals wurde bestätigt: Die Partnerschaft mit der Familie Metternich, auf deren Grund und mit deren Beteiligung das Festivalgelände betrieben wird, wurde bis zum Jahr 2070 verlängert.

Kammermusik als eigenständiges Format bei Festivals

Kammermusik unterscheidet sich von großen Orchesterkonzerten grundsätzlich durch kleinere Besetzungen, bei denen jede Stimme solistisch geführt wird. Bei vielen Musikfestivals dient dieses Format dazu, tagsüber ein intimeres Hörerlebnis anzubieten, während die großen Abendkonzerte meist dem sinfonischen Repertoire vorbehalten bleiben. Nachmittagsformate wie Kammermusikreihen ermöglichen es Veranstaltern zudem, zusätzliche Programmpunkte zu schaffen, ohne mit den Hauptkonzerten zu konkurrieren.

Late-Night-Konzerte haben sich bei vergleichbaren Festivals ebenfalls als ergänzendes Format etabliert. Sie finden üblicherweise im Anschluss an die regulären Abendveranstaltungen statt und bieten häufig ein lockereres oder experimentelleres Programm als die Hauptkonzerte. Für Festivalstandorte mit mehreren Spielstätten, wie es bei Grafenegg mit Wolkenturm, Auditorium und dem Rudolf Buchbinder Saal der Fall ist, eröffnen solche Zusatzformate die Möglichkeit, die vorhandene Infrastruktur über einen längeren Zeitraum am Tag zu nutzen.

Ein Wechsel in der künstlerischen Leitung markiert bei Festivals dieser Größenordnung in der Regel auch eine Phase, in der bestehende Formate überprüft und durch neue Programmpunkte ergänzt werden. Langfristige Verträge mit Grundeigentümern oder Partnern, wie sie im Fall der Verlängerung bis 2070 bestehen, schaffen dabei die wirtschaftliche und organisatorische Basis, auf der solche programmlichen Weiterentwicklungen überhaupt stattfinden können.