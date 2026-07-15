Junge Talente schreiben ihre eigenen Geschichten: Literatur-Werkstatt im Kunsthaus Horn

Jugend-Literatur-Werkstatt im Kunsthaus Horn

Im Kunsthaus Horn findet vom 13. bis 18. Juli die Jugend-Literatur-Werkstatt statt. Es ist bereits die neunte Ausgabe der Veranstaltung in Horn – insgesamt gibt es damit 30 Werkstätten dieser Art.

Das Projekt wird in Kooperation mit der schreibwerkstatt waldviertel ausgerichtet. Teilnehmende Kinder und Jugendliche kommen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Russland, darunter mehrere aus Niederösterreich.

Zwei Altersgruppen, ein gemeinsames Ziel

Die Werkstatt richtet sich an zwei Altersgruppen: Acht- bis 14-Jährige sowie 14- bis 19-Jährige. Im Mittelpunkt steht das Entwickeln eigener Geschichten und Gedichte. Geschrieben wird an verschiedenen Orten im und rund um das Kunsthaus Horn; ein Schreibausflug in das Museum Horn ist ebenfalls geplant.

Die neu entstandenen Texte werden täglich in gemeinsamen Kritikrunden besprochen, ergänzend finden Einzelgespräche mit den Betreuerinnen und Betreuern statt. Zum Betreuungsteam gehören die Wiener Autorin Sabine Schönfellner, der Leipziger Workshop-Leiter Johannes Brodowski, die ehemaligen Werkstatt-Teilnehmerinnen Anica Holzer, Laura Menapace und Anna Zimmermann sowie Martin Ohrt, Autor und Gründer der Literaturwerkstatt.

Abschlusslesung und Publikation

Eine öffentliche Abschlusslesung findet am Freitag, 17. Juli, um 19.00 Uhr im Kunsthaus Horn statt. Die Beiträge aller Teilnehmenden werden anschließend in einem Band der Publikationsreihe Erstdruck veröffentlicht.