Junge Zauberkünstler aus Kapstadt mit Magic of Africa auf Österreich-Tournee

Vier junge Zauberkünstlerinnen und Zauberkünstler aus Kapstadt sind derzeit auf Österreich-Tournee. Am Montagabend gastierte ihre Show „Magic of Africa“ im Gemeindesaal in Fieberbrunn. Die Gruppe stammt vom College of Magic in Kapstadt und kombiniert in ihrem Programm Zauberkunst mit Musik, Bewegung und Jonglage.

Auftritt in Fieberbrunn

Zu den Auftretenden in Fieberbrunn gehörte Sinalo Mtwana. Die 19-Jährige kommt aus Khayelitsha, einem Township in Kapstadt. Neben ihr sind auch der 17-jährige Sibabalwe Khwezi und der 18-jährige Lithemba Mti Teil der Tourneegruppe. Begleitet werden die jungen Künstler von Sinethemba Bawuti, der am College of Magic unterrichtet und selbst früher dort Schüler war.

Die Gruppe tritt nicht nur in Tirol auf: In dieser Woche sind weitere Vorstellungen in Vorarlberg und in Ostösterreich vorgesehen. Unterstützt wird das College of Magic von der Organisation Jugend Eine Welt sowie vom Magischen Ring Austria, dem österreichischen Dachverband der Zauberkünstler. Dessen Präsident ist Hanno Rhomberg.

Ausbildungsstätte in einem viktorianischen Haus

Das College of Magic wurde 1980 gegründet und befindet sich in einem viktorianischen Haus in Claremont, einem Vorort von Kapstadt. Dort lernen Kinder und Jugendliche aus der Stadt das Zaubern. Die Einrichtung bringt junge Menschen aus unterschiedlichen sozialen Verhältnissen zusammen und vermittelt ihnen neben handwerklichen Zauberkunststücken auch Auftrittserfahrung vor Publikum.

Zauberkunst als pädagogisches Konzept

Zauberschulen wie das College of Magic verfolgen häufig einen pädagogischen Ansatz, der über reine Unterhaltung hinausgeht. Grundsätzlich fördert das Erlernen von Zauberkunststücken Fingerfertigkeit, Konzentration und Selbstbewusstsein, da Auftritte vor Publikum ein hohes Maß an Vorbereitung und Selbstsicherheit erfordern. In vielen Ländern dienen solche Projekte auch dazu, Jugendlichen aus benachteiligten Stadtteilen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung und Perspektiven jenseits des Alltags zu bieten.

Internationale Tourneen, wie sie die Gruppe aus Kapstadt derzeit unternimmt, sind bei solchen Ausbildungsprojekten ein gängiges Element. Sie ermöglichen es den Teilnehmenden, ihr Können vor neuem Publikum zu zeigen, und schaffen zugleich Verbindungen zwischen unterstützenden Organisationen in unterschiedlichen Ländern. Der Magische Ring Austria vertritt in Österreich die Interessen professioneller und semiprofessioneller Zauberkünstler und fördert im Rahmen solcher Kooperationen auch den internationalen Austausch innerhalb der Zauberkunst-Szene.