Kärntner Protestanten feiern Reformationstag – Superintendentin hofft auf Rückkehr des Karfreitags als Feiertag

Evangelische Christinnen und Christen begehen am Samstag, dem 31. Oktober, den Reformationstag. In Kärnten leben rund 40.000 Protestantinnen und Protestanten, die damit nach den Katholiken die zweitgrößte Religionsgemeinschaft im Bundesland bilden. Zum Feiertag äußerte sich Andrea Mattioli, Superintendentin der evangelischen Kirche in Kärnten, unter anderem zur Mitgliederentwicklung und zur Bedeutung des Tages für die Protestanten.

Austrittszahlen und Lage der Kärntner Protestanten

Im Jahr 2023 traten 915 Kärntnerinnen und Kärntner aus der evangelischen Kirche aus. Das waren um 158 Menschen mehr als im Jahr davor. Mattioli führt diese Entwicklung auf den demografischen Wandel sowie auf eine allgemeine Entfremdung gegenüber Religionen in der Gesellschaft zurück. Gleichzeitig beschreibt sie die Gottesdienste in der Gegenwart als gut besucht.

Seit 2019 können Protestantinnen und Protestanten den Reformationstag als persönlichen Feiertag in Anspruch nehmen. Im selben Jahr wurde der Karfreitag als gesetzlicher Feiertag abgeschafft. Mattioli erklärte dazu, dass den Protestanten der Karfreitag wichtiger sei als der Reformationstag als persönlicher Feiertag. Sie äußerte die Hoffnung, dass der Karfreitag künftig wieder zu einem gesetzlichen Feiertag wird.

Zum Reformationstag wird in evangelischen Kirchen traditionell das Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ gesungen. Mattioli beschrieb die evangelische Kirche im Vergleich zu anderen christlichen Konfessionen insgesamt als nüchterner.

Ursprung und Bedeutung des Reformationstags

Der Reformationstag erinnert an den Reformator Martin Luther und die von ihm ausgehende Reformation, deren Anfänge traditionell mit Wittenberg verbunden werden. Grundsätzlich gilt der 31. Oktober im Protestantismus als zentraler Gedenktag, der an die Entstehung der evangelischen Kirche und ihre Abgrenzung von der römisch-katholischen Lehre erinnert. In vielen evangelischen Gemeinden finden an diesem Tag besondere Gottesdienste statt, in denen traditionelle Kirchenlieder wie das genannte eine feste Rolle einnehmen.

In Österreich ist die Frage gesetzlicher Feiertage historisch eng mit konfessionellen Fragen verknüpft. Während katholische Feiertage über Jahrzehnte gesetzlich verankert waren, mussten protestantische Feiertage teils gesondert geregelt werden. Die Umstellung im Jahr 2019, bei der der Karfreitag als allgemeiner gesetzlicher Feiertag entfiel und stattdessen ein persönliches Feiertagsrecht für einzelne Glaubensgemeinschaften eingeführt wurde, war Ergebnis einer solchen rechtlichen Anpassung. Diese Regelung betrifft insbesondere jene Religionsgemeinschaften, für die der Karfreitag oder vergleichbare Tage von besonderer religiöser Bedeutung sind.

Mitgliederentwicklung kirchlicher Gemeinschaften

Rückläufige Mitgliederzahlen sind in den vergangenen Jahren ein Thema, das zahlreiche christliche Kirchen in Österreich betrifft, nicht nur die evangelische. Demografische Veränderungen wie eine alternde Bevölkerung oder sinkende Geburtenraten wirken sich grundsätzlich auch auf die Mitgliederzahlen von Glaubensgemeinschaften aus. Hinzu kommt ein gesellschaftlicher Trend, der häufig als zunehmende Distanz zu institutionalisierter Religion beschrieben wird. Kirchenaustritte werden in Österreich bei den zuständigen Standesämtern erklärt und sind unabhängig von einem gleichzeitigen Eintritt in eine andere Glaubensgemeinschaft möglich. Diese allgemeinen Rahmenbedingungen prägen die Situation vieler Kirchen, auch wenn sich die Entwicklung von Gemeinde zu Gemeinde und von Bundesland zu Bundesland im Detail unterscheiden kann.