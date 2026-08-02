Kärntner Sängerbund nennt sich ab sofort Kärntner Chorverband

Kärntner Sängerbund heißt künftig Kärntner Chorverband

Der Kärntner Sängerbund tritt künftig unter neuem Namen auf: Kärntner Chorverband. Die Umbenennung wurde bei der Jahreshauptversammlung im Frühling beschlossen, bei der zudem festgelegt wurde, dass der Verband insgesamt einen zeitgemäßeren Auftritt erhalten soll.

Im Zuge der Neuausrichtung wurden auch die bisherigen Gausingen umbenannt. Bezeichnungen wie Sängergau Unterland oder Sängergau St. Veit-Feldkirchen gehören damit der Vergangenheit an.

Initiative kam aus dem Musikrat

Der Wunsch nach einer Umbenennung ging laut Bundesobmann Horst Moser vor allem von jungen Funktionären aus, insbesondere aus dem Musikrat. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Thema in den Chören der Bezirke diskutiert. Eine anschließende Abstimmung unter den Chören fiel deutlich für eine Namensänderung aus.

Andere österreichische Chorverbände tragen bereits die Bezeichnung Chorverband, etwa in Salzburg. Auch in Südtirol wird der Begriff verwendet. Viele Chöre bezeichnen ihre Zusammenkünfte inzwischen zudem als Fest der Täler oder Fest der Chöre.

Historische Einordnung des Begriffs Gau

Im Vorfeld der Entscheidung wurde der damalige Leiter des Landesarchivs, Dr. Wadl, gebeten, den Begriff Gau historisch aufzuarbeiten. Laut seiner Abhandlung steht der Begriff in diesem Zusammenhang nicht mit der NS-Zeit in Verbindung. Er sei bereits seit weit über 100 Jahren gebräuchlich und habe ursprünglich Talschaften bezeichnet.

Horst Moser ist seit 14 Jahren Obmann des Verbands und damit der längstdienende Obmann in der Geschichte des Kärntner Sängerbundes beziehungsweise Chorverbandes. Eine Internetsuche nach dem neuen Namen führt derzeit noch auf Ergebnisse zum Kärntner Sängerbund.