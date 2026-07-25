Kärntner Trachtenmode erlebt Renaissance – Junge Kundschaft treibt den Trend

Trachtenmode liegt in Kärnten wieder im Trend

In Villach beginnt an diesem Wochenende die Kirchtagswoche. Zu dem Volksfest werden traditionell tausende Besucherinnen und Besucher in Tracht erwartet.

Das Geschäft rund um Trachtenmode läuft seit mehreren Jahren wieder besser. Gefragt ist dabei nicht ausschließlich das traditionelle Kärntner Dirndl.

Auch jüngere Kundschaft interessiert sich für Tracht

Hanns Stattmann, Sprecher des Kärntner Modehandels und Inhaber eines Trachtengeschäfts, berichtet, dass regelmäßig Jugendliche in sein Geschäft kommen.

Auch Designerinnen setzen auf das Thema Tracht. Michelle Miggitsch hat in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal eine eigene Trachtenkollektion herausgebracht. Ihre Dirndl kosten einige hundert Euro. Die Schneiderin Claudia Hochmüller bedruckt Dirndlschürzen und Trachtengilets mit individuellen Fotos.