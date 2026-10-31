KiJuBu-Festival in St. Pölten ehrt Christine Nöstlinger zu ihrem 90. Geburtstag

Das Kinder- und Jugendbuchfestival KiJuBu widmet der Schriftstellerin Christine Nöstlinger anlässlich ihres 90. Geburtstags einen eigenen Programmschwerpunkt. Das Festival findet von 8. bis 13. November in St. Pölten statt und umfasst mehr als 90 Veranstaltungen. Christine Nöstlinger wurde 1936 geboren und starb 2018.

Nöstlinger im Mittelpunkt des Festivalprogramms

Bereits am 23. September stand Nöstlinger beim KiJuBuTAG für Schulen im Museum Niederösterreich im Mittelpunkt. Dabei wurde ihr Schaffen gemeinsam mit Heinz Janisch, Heidi Lexe und Hubert Hladej beleuchtet. Am 31. Oktober folgt der KiJuBuTAG für Familien.

Während des Festivals im November sind mehrere Lesungen zu Nöstlinger geplant. KiJuBu-Intendant Christoph Mauz wird dabei selbst Lesungen gestalten, ebenso die Schauspielerin Ines Schiller.

Neben dem Nöstlinger-Schwerpunkt bietet das Festival ein breites Programm aus Lesungen, Workshops, Bilderbuchkinos und Bühnenformaten. Dazu zählen die „Lese-Entdeckungsreise“ von Zeit Punkt Lesen sowie ein Workshop des Landestheaters Niederösterreich zur „Unendlichen Geschichte“. Auf dem Programm stehen außerdem das Akrobatikkonzert „TempoS“ und das Tanztheaterstück „Fledermäuse“.

Das KiJuBu bespielt insgesamt zehn Standorte in St. Pölten. Zu den Spielstätten zählen das Museum Niederösterreich, die Ehemalige Synagoge, das KinderKunstLabor, die NÖ Landesbibliothek, das Festspielhaus, das Landestheater, das ORF-Landesstudio Niederösterreich, die Bühne im Hof und die Stadtbibliothek. Erstmals dient zudem das Stadtmuseum St. Pölten als Veranstaltungsort.

Ein etabliertes Festival für junges Publikum

Das KiJuBu existiert seit mehr als zwei Jahrzehnten und hat sich in dieser Zeit als Format für Kinder- und Jugendliteratur etabliert. Festivals dieser Art bringen üblicherweise Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren sowie weitere künstlerische Mitwirkende mit jungem Publikum zusammen. Dabei kommen häufig unterschiedliche Vermittlungsformen zum Einsatz, etwa klassische Lesungen, interaktive Workshops oder szenische und performative Umsetzungen literarischer Stoffe.

Die Einbindung mehrerer Standorte einer Stadt ist bei größeren Literaturfestivals ein verbreitetes Konzept. Museen, Bibliotheken, Theaterhäuser und Bildungseinrichtungen bieten dabei jeweils unterschiedliche räumliche und inhaltliche Voraussetzungen, etwa für Ausstellungen, Bühnenprogramme oder kleinere Werkstattformate. Dadurch lässt sich ein vielfältiges Programm auf verschiedene Zielgruppen und Altersstufen verteilen, von Schulklassen bis zu Familien mit jüngeren Kindern.

Gedenkprogramme zu runden Geburtstagen verstorbener Autorinnen und Autoren sind im Kulturbereich ein gängiges Mittel, um literarisches Werk einem neuen Publikum näherzubringen. Lesungen durch Schauspielerinnen und Schauspieler oder durch Personen aus dem literarischen Betrieb selbst sollen dabei häufig einen zugänglichen Einstieg in das Werk ermöglichen, insbesondere für jüngere Leserinnen und Leser, die die Originaltexte noch nicht aus eigener Lektüre kennen.