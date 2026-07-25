Kilb spielt „Jedermann“ in mostviertlerischem Dialekt für Kirchturmsanierung

„Jedermann“ in mostviertlerischer Mundart in Kilb aufgeführt

In Kilb im Bezirk Melk ist der „Jedermann“ in mostviertlerischem Dialekt auf die Bühne gebracht worden. Die Aufführung im Pfarrgarten folgt eine Woche nach der Salzburger Premiere des Stücks in der Kunstsprache Hugo von Hofmannsthals.

Gut hundert Mitwirkende sind an der Kilber Produktion beteiligt. Grundlage ist eine Mostviertler Fassung, die der Mittelschullehrer Reinhard Schwarz im Jahr 2006 verfasst hatte und die bereits 2006 und 2011 in Kilb gespielt wurde. Bernhard und Sylvia Teufl haben die Fassung heuer adaptiert, das Schauspiel initiiert und führen gemeinsam Regie.

Ensemble und Rollen

Christian Kalteis übernimmt die Titelrolle des Jedermann, Kerstin Bürgmayr spielt die Buhlschaft. Pfarrer Christian Gimbel ist Teil der Tischgesellschaft und spricht die Stimme des lieben Gottes. Das Ensemble deckt sich in weiten Teilen mit jenem der Kilber Passionsspiele, die zuletzt 2024 aufgeführt wurden.

Philipp Hayirli, der bei der Passion die Rolle des Jesus verkörperte, spielt in der aktuellen Produktion den Teufel. Bei der Premiere in Kilb wurde er im vollen Theaterzelt mit Abtrittsapplaus bedacht.

Erlös für Kirchturmsanierung

Der Reinerlös der Aufführungen kommt der Sanierung des Kilber Kirchturmdachs zugute, das marode ist. Ein Unternehmen hat eine professionelle Sanierung angeboten, die mit hohen Kosten verbunden ist.

Die Aufführung wurde für die Bühne gekürzt. Am kommenden Wochenende sind weitere Vorstellungen des „Kilber Jedermann“ geplant.