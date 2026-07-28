KlassikFestival Schloss Kirchstetten startet mit Rossini-Oper in 28. Saison

KlassikFestival Schloss Kirchstetten eröffnet 28. Saison mit Rossini-Oper

Das KlassikFestival Schloss Kirchstetten im Bezirk Mistelbach startet in seine 28. Saison. Eröffnet wird das Programm mit Gioachino Rossinis Oper „La cambiale di matrimonio“ („Der Heiratswechsel“).

Bei der Oper, die 1810 entstand, handelt es sich um Rossinis erstes Bühnenwerk. Die Verwechslungskomödie erzählt von einem Londoner Kaufmann, der seine Tochter aus wirtschaftlichen Gründen verheiraten will, während diese eigene Pläne verfolgt.

Aufführungen im Maulpertsch-Saal

Die Belcanto-Oper ist von 29. Juli bis 8. August im Maulpertsch-Saal zu sehen, der Platz für rund 160 Besucherinnen und Besucher bietet und als kleinstes Opernhaus Österreichs gilt. Die Intendanz liegt bei Stephan Gartner, Regie führt Richard Panzenböck, die musikalische Leitung übernimmt Hooman Khalatbari. Das Festival hat sich in den vergangenen Jahren auf italienische Belcanto-Opern spezialisiert.

Programm im Ehrenhof

Nach der Opernspielzeit folgen vier Veranstaltungen im Ehrenhof von Schloss Kirchstetten. Am 13. August spielt das Moravian Philharmonic Orchestra bei „Klassik unter Sternen“ Ouvertüren aus Opern von Rossini, Mozart, Verdi, Wagner und weiteren Komponisten. Am 15. August steht mit „Symphonic Blockbuster“ Filmmusik im Mittelpunkt, wenn das Symphonieorchester der TU Wien Soundtracks aus „Der Herr der Ringe“, „Jurassic Park“, „Forrest Gump“ und „Star Trek“ präsentiert.

Am 19. August tritt Gert Steinbäcker gemeinsam mit seiner Band sowie den Special Guests Andy Baum und Christian Becker auf. Am 21. August findet die erste Kabarettveranstaltung des Festivals statt: Gernot Kulis zeigt sein Programm „Ich kann nicht anders“.

Herbstprogramm geplant

Von Ende September bis Anfang Oktober wird das Festival mit einem Herbstprogramm fortgesetzt. Vorgesehen sind ein Festkonzert zum 200-jährigen Jubiläum der historischen Kirchenorgel von Kirchstetten, die Operette „Wiener Blut“, die Kinderoperette „Der gestiefelte Kater“ sowie Kammermusik und Konzerte mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Weinviertel.