La Strada Festival bringt 145 Künstler aus 12 Nationen nach Graz

La Strada Festival in Graz zeigt Straßenkunst an öffentlichen Plätzen

In Graz findet derzeit das La Strada Festival statt. Insgesamt nehmen 145 Künstlerinnen und Künstler aus 12 Nationen teil, organisiert in 24 Gruppen.

Das Festival umfasst 101 Vorstellungen, von denen mehr als 80 kostenlos zugänglich sind. Leitthema der Ausgabe ist „teil:haben“. Festivalleiter ist Werner Schrempf.

Aufführungen an mehreren Orten in der Stadt

Die Vorstellungen finden an verschiedenen öffentlichen Orten in Graz statt, darunter Plätze, Gassen und Höfe. Das Programm reicht von Akrobatik über Tanz bis zu interaktiven Aufführungen.

Der niederländische Künstler Nick Steur bietet ein Angebot an, bei dem Interessierte lernen können, einen Stein auf dem Kopf zu balancieren. Am Karmeliterplatz tritt die französische Gruppe „Le Doux souplice“ auf, die Akrobatik mit asiatischen Kampfkünsten verbindet.

Circus Ronaldo und Kinderprogramm

Der belgische Circus Ronaldo hat sein Zelt in Graz Reininghaus aufgeschlagen. Die Vorstellung erzählt humorvoll die Geschichte des Zirkus Ronaldo sowie des Zirkusgenres allgemein und ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Im Minoritenhof gibt es zudem ein eigenes Kinderprogramm mit Figurentheater und Clownaufführungen.