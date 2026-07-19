Lehár Festival Bad Ischl bringt Kálmáns Gräfin Mariza auf die Bühne

Lehár Festival Bad Ischl zeigt „Gräfin Mariza“ von Emmerich Kálmán

Das Lehár Festival in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hat Emmerich Kálmáns Operette „Gräfin Mariza“ in seinen diesjährigen Spielplan aufgenommen. Die Regie übernimmt Angela Schweiger, die Choreografie liegt in den Händen von Evamaria Mayer.

In einer zentralen Rolle ist Martin Achrainer als Fürst Populescu zu erleben. Intendant Thomas Enzinger leitet das Festival und betont dabei die Bandbreite des Genres: „Wir zeigen ein ganz breites Spektrum was mit dem Genre Operette möglich ist und versuchen das in diesem Jahr auch wieder.“

Regisseurin und Darsteller zur Produktion

Regisseurin Angela Schweiger beschreibt ihre Herangehensweise an die Titelfigur: „Das spannende ist, dass diese Mariza die zwar alles hat was materiell ist, emotional sehr ausgehungert ist. Diesen Unterschied möchte ich zeigen.“

Martin Achrainer äußert sich zur Gattung Operette: „Diese Operette traut sich manchmal sowohl Geschmacklosigkeiten hinein zu packen als auch politisch frech zu sein. Das kann man im Musical nicht machen deswegen ist die Operette absolut meins.“