Leopold Museum zeigt neusachliche Fotografie der 1920er und 1930er Jahre

Das Leopold Museum in Wien zeigt ab Freitag, 13. November 2026, die Ausstellung „Neu. Sachlich. Fotografie der 1920er und 1930er“. Zu sehen sind 219 Objekte von 22 Fotografinnen und 34 Fotografen. Die Schau widmet sich der neusachlichen Fotografie, einer Strömung, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand und die sichtbare Welt nüchtern und sachlich erfassen wollte.

219 Werke aus einer prägenden Bewegung

Kuratiert wird die Ausstellung von Hans-Michael Koetzle und Aline Marion Steinwender. Bei einem Medientermin am Donnerstag, 12. November 2026, wurde die Schau der Presse vorgestellt. Die neusachliche Fotografie wird über 13 Themenkomplexe vermittelt und zeigt neben formalen und technischen Aspekten auch soziale und menschliche Dimensionen, darunter Elend und prekäre Lebensumstände. So dokumentierte Edith Suschitzky, die später unter dem Namen Tudor-Hart bekannt wurde, die schwierige Lebensrealität auf der Straße. August Sander wiederum reiste kurz nach der Weltwirtschaftskrise nach Wien und fertigte dort Aufnahmen von Kriegsinvaliden an, die zu den Raritäten der Präsentation zählen.

Ein eigenes Kapitel der Ausstellung behandelt die „Neue Frau“ vor und hinter der Kamera. Nach dem Ersten Weltkrieg hatten Frauen sich das Wahlrecht erkämpft, und Fotografinnen traten verstärkt sowohl als Protagonistinnen als auch als Urheberinnen von Bildern in Erscheinung. Zum Hauptsujet der Ausstellung wurde eine Aufnahme von August Sander, die eine junge, modisch gekleidete Frau mit Kurzhaarschnitt und Zigarette zeigt.

Zu den gezeigten Werken gehört auch eine Aufnahme von Trude Fleischmann, die die Tänzerin Claire Bauroff fotografierte. Das Bild war ursprünglich als Reklame für ein Berliner Varietetheater gedacht, wurde jedoch wegen „Unzüchtigkeit“ beschlagnahmt und sorgte seinerzeit für einen Skandal.

Die Ausstellung ist bis 28. Februar 2027 zu sehen. Das Leopold Museum hat dafür täglich außer dienstags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Eine Kamera verändert die Bildsprache

Die neusachliche Fotografie der 1920er und 1930er Jahre war eng mit technischen Neuerungen verbunden. Mit der Leica kam 1925 die erste in Serie produzierte kompakte Kleinbildkamera auf den Markt. Sie ermöglichte erstmals schnelle Bildfolgen und spontane Schnappschüsse, was Fotografinnen und Fotografen neue gestalterische Möglichkeiten eröffnete und das Festhalten von Alltagssituationen erheblich erleichterte.

Diese technische Entwicklung wirkte sich auch auf andere gesellschaftliche Bereiche aus. In der Mode löste die Fotografie ab 1925 zunehmend die grafisch gestaltete Illustration ab. Gleichzeitig setzten Industrieunternehmen ab demselben Jahr verstärkt auf junge Fotografen, um ihre Produkte abzubilden. Die Fotografie eroberte in dieser Zeit zunehmend die Werbung und etablierte sich als eigenständiges gestalterisches Mittel jenseits der reinen Dokumentation.

Abruptes Ende einer Epoche

Die neusachliche Moderne fand mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ein abruptes Ende. Diese war verbunden mit Verfolgung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Künstlerinnen und Künstler, die wesentlich zur Entwicklung und Verbreitung der Strömung beigetragen hatten. Die zuvor sachlich geprägte Bildsprache wurde in der Folge für Propagandazwecke missbraucht. Einige Akteure der Fotografieszene arrangierten sich mit dem nationalsozialistischen Regime, während andere ins Exil gingen oder Repressionen ausgesetzt waren. Die Ausstellung im Leopold Museum zeichnet damit nicht nur den künstlerischen Aufbruch einer Epoche nach, sondern auch deren gewaltsames Ende.