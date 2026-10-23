Lichtkunst im Belvedere-Garten: Klanglicht im Park kommt erstmals nach Wien

Im Schwarzenberggarten beim Schloss Belvedere in Wien startet am Freitag, dem 23. Oktober 2026, erstmals die Lichtinstallations-Ausstellung „Klanglicht im Park“. Die Schau ist bis zum 10. Jänner 2027 montags bis samstags von 13.00 bis 19.00 Uhr geöffnet und führt die Besucherinnen und Besucher über vier Terrassen des Gartens. Zu sehen sind unter anderem eine große Mondskulptur sowie zahlreiche Tierfiguren aus Draht.

Premiere im Schwarzenberggarten

„Klanglicht im Park – The Sound of Light“ ist bereits seit 2015 in Graz zu sehen. Mit der Ausgabe im Schwarzenberggarten kommt die Ausstellung 2026 erstmals nach Wien. Kuratiert wurde sie von Birgit Lill-Schnabl. Durch den Park führt ein Audioguide mit der Stimme von Hilde Dalik. Initiiert wurde das Projekt von Georg Hoanzl, Eigentümer von „Theater im Park“, gemeinsam mit Michael Niavarani, der ebenfalls Eigentümer der Einrichtung ist.

Zentrales Werk der Ausstellung ist die Installation „Museum of the Moon“ des britischen Künstlers Luke Jerram. Die Mondskulptur hat einen Durchmesser von sieben Metern und zeigt NASA-Aufnahmen, auf denen Krater und Berge der Mondoberfläche zu erkennen sind. Über den Garten verteilt finden sich zudem kleine Tierfiguren aus Draht, die Haus- und Wildtiere darstellen, darunter Hühner, Füchse und ein Löwe. Entworfen wurden die Drahtfiguren von der Architektin Katja Paternoster.

Ein weiteres Werk der Schau ist „Terre Roulante“ der Wiener Künstlerin Miriam Hamann. Der Titel bedeutet auf Deutsch „rollende Erde“. Das runde, neonleuchtende Kunstwerk geht auf eine astronomische Zeichnung des Mathematikers Sebastien Leclerc zurück. Zur Ausstellung gehören außerdem Lichtinstallationen des Künstlers Bart Ensing sowie die interaktive Skulptur „Flora“ von Philipp Artus. Diese lässt sich vom Publikum über ein Touchpad steuern.

Licht als Gestaltungsmittel im öffentlichen Raum

Lichtinstallationen im Freien haben sich in den vergangenen Jahren in vielen europäischen Städten als eigene Ausstellungsform etabliert. Parks, Gärten und historische Gebäudekomplexe bieten dabei besondere Voraussetzungen, da Lichtkunst hier mit der Architektur und der natürlichen Umgebung in Beziehung tritt. Anders als in geschlossenen Museumsräumen verändert sich die Wirkung solcher Installationen mit Tageszeit, Witterung und Jahreszeit, was gerade in den Herbst- und Wintermonaten zu einer besonderen Lichtstimmung beitragen kann.

Bei vergleichbaren Projekten übernehmen Audioguides häufig eine erklärende Funktion, indem sie Hintergrundinformationen zu den einzelnen Werken vermitteln und den Rundgang strukturieren. Prominente Sprecherinnen und Sprecher werden dabei oft eingesetzt, um die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum zu erhöhen. Interaktive Elemente, wie sie etwa bei steuerbaren Skulpturen zum Einsatz kommen, sollen zusätzlich einen spielerischen Zugang zur Kunst ermöglichen und Besucherinnen und Besucher aktiv in das Geschehen einbinden.

Auch die Verbindung von Kunst und Naturwissenschaft, wie sie bei Werken mit astronomischem Bezug sichtbar wird, ist in der zeitgenössischen Lichtkunst ein wiederkehrendes Motiv. Mondskulpturen oder von astronomischen Zeichnungen inspirierte Objekte greifen dabei häufig auf wissenschaftliches Bildmaterial zurück, etwa Satelliten- oder Teleskopaufnahmen, um komplexe astronomische Themen für ein breites Publikum visuell erfahrbar zu machen.