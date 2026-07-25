Linzer Musiktalent Christina Shamiyeh holt Gold bei internationalem Festival in Hanoi

16-jährige Musikerin aus Linz gewinnt Gold bei Crescendo-Festival in Hanoi

Die 16-jährige Christina Shamiyeh aus Linz hat beim CRESCENDO International Festival & Competition in Hanoi eine Gold-Auszeichnung erhalten. Sie trat dort mit dem Stück „Rise like a Phoenix“ auf.

Christina Shamiyeh ist Teilnehmerin des Förderprojekts „Falco goes school“. Auch Carmen Binder aus der Steiermark, die ebenfalls Teil des Projekts ist, wurde in Hanoi mit einem Gold-Award ausgezeichnet.

Entdeckung in der Falco-Villa

Christina Shamiyeh, die Musicals singt, besuchte gemeinsam mit ihrer Mutter die Falco-Villa in Gars am Kamp im Bezirk Horn. Bei einer Führung wurde sie gebeten, einen Song zu performen. Wolfgang Kosmata, Manager des Projekts „Falco goes school“, hörte sie dabei zufällig singen. Im Anschluss an den Besuch bewarb sich Christina Shamiyeh beim Projekt.

Mit einer Eigenkomposition gewann sie später den „Falco goes school“-Talentwettbewerb in ihrer Kategorie. Zudem war sie beim ESC-Finale 2026 in Wien live vor Ort.

Projekt fördert seit 2016 junge Talente

Die Initiative „Helden von heute – Falco goes school“ fördert seit 2016 junge musikalische Talente in ganz Österreich und wird von der Falco Privatstiftung finanziert. Bekannte Beispiele früherer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Mathea und Esther Graf, die 2016 durch das Projekt entdeckt wurden. Esther Graf hat mittlerweile gemeinsam mit Sido ein Feature veröffentlicht. Auch Chris Steger, der in Annaberg im Rahmen des Projekts kennengelernt wurde und damals noch auf Englisch sang, ging aus der Initiative hervor.

Bewerbungen laufen grundsätzlich über Schulen. Jedes Jahr am 19. Februar, dem Geburtstag Falcos, werden entsprechende Mails an alle Schuldirektionen verschickt. Schulen können Videos einreichen, in denen sich Talente präsentieren, wobei auch Selbstbewerbungen möglich sind. Nach der Einreichfrist findet ein Public Voting statt. Im Rahmen einer „Falco goes school“-Tour werden anschließend die besten Einsendungen besucht.

Ausgewählte Talente erhalten individuelle Förderungen, etwa Songwriting-Workshops. Dabei arbeitet das Projekt unter anderem mit dem ESC-Gewinner „JJ“ im Bereich Songwriting zusammen.