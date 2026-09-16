Ludwig stoppt Kultur-Euro: Geplante Abgabe auf Tickets nach Protest aus der Branche vom Tisch

Der von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) geplante „Kultur-Euro“ auf Kulturtickets kommt nicht. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) erteilte den Plänen am 16. September 2026 in einem Video in sozialen Netzwerken eine Absage.

Absage nach tagelanger Aufregung

Der Vorschlag einer zusätzlichen Abgabe auf Kulturtickets hatte in den vergangenen Tagen für erhebliche Aufregung in der Kulturbranche gesorgt. Matthias Naske, Intendant des Konzerthauses, bezeichnete die Pläne am Dienstagabend in der ORF-Sendung „Wien heute“ als „existenzbedrohend“. Neben der Kritik aus der Kulturszene gab es auch politischen Widerstand gegen das Vorhaben.

Am Dienstag hatte es ein Gespräch zwischen Vertretern der Stadt Wien und dem Kulturministerium gegeben, das von Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) geführt wird. Einen Tag später erklärte Bürgermeister Ludwig, dass der „Kultur-Euro“ nicht umgesetzt wird.

Reaktionen aus ÖVP und FPÖ

Die Wiener ÖVP hatte im Vorfeld einen Offenen Brief an Ludwig gerichtet und Unterschriften gegen die Pläne gesammelt. ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl kommentierte am Mittwoch in einer Aussendung, der breite Widerstand gegen die geplante Kultursteuer sei erfolgreich gewesen.

Auch die Wiener FPÖ äußerte sich in einer Aussendung zu den Vorgängen. FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp sprach von einem völlig chaotischen Vorgehen innerhalb der Stadtregierung.

Finanzierung der Kulturlandschaft als Dauerthema

Vorschläge für zusätzliche Abgaben auf Kulturveranstaltungen tauchen in der öffentlichen Debatte immer wieder auf, wenn es um die langfristige Absicherung von Theatern, Konzerthäusern und kleineren Bühnen geht. Grundsätzlich stehen Kultureinrichtungen in vielen Städten vor der Herausforderung, steigende Betriebskosten mit oft begrenzten öffentlichen Fördermitteln in Einklang zu bringen. Besonders kleinere Häuser und Nischenprogramme, die nicht auf ein großes Massenpublikum ausgerichtet sind, gelten dabei häufig als wirtschaftlich verwundbarer als etablierte große Institutionen.

In der politischen Praxis werden solche Abgabenmodelle unterschiedlich diskutiert: als prozentualer Aufschlag auf den Ticketpreis, als fixer Betrag pro Karte oder als zweckgebundene Umlage, deren Einnahmen gezielt in die Kulturförderung fließen sollen. Solche Modelle sollen in der Regel eine verlässlichere Finanzierungsbasis schaffen, ohne unmittelbar auf das allgemeine Budget einer Gebietskörperschaft zurückzugreifen. Kritisch wird dabei häufig eingewendet, dass zusätzliche Abgaben die Nachfrage nach Kulturveranstaltungen dämpfen und damit genau jene Einrichtungen treffen könnten, die eigentlich unterstützt werden sollen.

Bei politischen Vorhaben, die mehrere Gebietskörperschaften betreffen, ist zudem eine Abstimmung zwischen unterschiedlichen Ebenen üblich. Wenn etwa eine Landesregierung Maßnahmen plant, die sich auf Zuständigkeiten oder Förderstrukturen des Bundes auswirken, kommt es regelmäßig zu Gesprächen zwischen den jeweils zuständigen Stellen, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird. Solche Abstimmungsprozesse können je nach Ausgangslage zu Anpassungen, Verschiebungen oder auch zur vollständigen Rücknahme ursprünglicher Pläne führen.