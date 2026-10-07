MAK Wien zeigt historische Architekturbaukästen zum Anschauen und Mitspielen

Im Museum für Angewandte Kunst (MAK) in Wien startet am 7. Oktober 2026 die Mitspielausstellung „Architekturbaukästen 1890–1990“. Die Schau zeigt rund 70 historische Baukästen aus der Zeit von 1890 bis 1990 und lädt Besucher ausdrücklich zum eigenen Bauen ein. Mehrere Räume des Museums verwandeln sich dafür in eine interaktive Spielfläche.

Die Ausstellung richtet sich an Kinder ab vier Jahren ebenso wie an Erwachsene. Sie war zuvor bereits im Deutschen Architekturmuseum zu sehen und wurde von Oliver Elser kuratiert.

Private Sammlung als Grundlage der Schau

Die gezeigten Exponate stammen aus der Privatsammlung des Wiesbadener Grafikers Claus Krieger. Viele der historischen Baukästen sind in der Ausstellung bereits zu fertigen Modellen aufgebaut. An acht Stationen im MAK können Besucher diese Modelle betrachten.

Für die Spieltische wurden sämtliche Kästen einheitlich aufbereitet: Sie erhielten eigens gezeichnete Bauanleitungen im Stil von IKEA-Möbelanleitungen, um das eigenständige Nachbauen zu erleichtern.

Eine besondere Rolle spielen drei vergrößerte Nachbildungen historischer Spielsysteme. Die Baukästen „Ingenius“, „Bâtiss“ und „Skyline“ wurden von Studierenden der Hochschule für Technik Stuttgart im größeren Maßstab neu umgesetzt. Ergänzend können Besucher mittels einer VR-Brille in eine virtuelle Modellwelt eintauchen.

Die Ausstellung ist auf mehrere Bereiche des Museums verteilt. Gezeigt wird sie in der MAK-Säulenhalle, im Kunstblättersaal sowie in der Direktion. Am 24. Oktober 2026 findet zusätzlich der Workshop „Bau (M)it!“ statt. Die Schau läuft bis zum 14. März 2027.

Eine Industrie rund ums Bauspiel

Architekturbaukästen haben eine lange industrielle Geschichte. Zwischen 1880 und 1960 stellten im deutschen Sprachraum rund 900 Firmen solche Bauspielsysteme her. Diese Vielzahl an Herstellern spiegelt wider, wie verbreitet und wirtschaftlich bedeutsam dieses Marktsegment über Jahrzehnte hinweg war. Zu den frühen Herstellern zählte etwa das Unternehmen Anker, dessen Baukästen zu den bekannteren Beispielen dieser Ära gehörten.

Die verwendeten Materialien unterschieden sich dabei je nach Hersteller und Zeitperiode deutlich. Neben Holz und Metall kamen auch künstlicher Ziegelstein, Kautschuk, Plastik sowie das frühe Kunststoffmaterial Galalith zum Einsatz. Diese Bandbreite zeigt, wie unterschiedlich Hersteller versuchten, stabile, aber dennoch für Kinder handhabbare Bausysteme zu entwickeln. Baukästen dienten dabei nicht nur dem Spiel, sondern vermittelten häufig auch technisches und architektonisches Grundverständnis, etwa im Umgang mit Statik, Proportionen oder Konstruktionsprinzipien.

Grundsätzlich lässt sich historische Spielzeugentwicklung eng mit der jeweiligen Bau- und Technikgeschichte verknüpfen. Viele Baukästen orientierten sich an realen architektonischen Formen ihrer Entstehungszeit und veränderten sich mit neuen Materialien und Fertigungsverfahren. Museale Ausstellungen zu solchen Sammlungen ermöglichen es, diese Entwicklung anhand konkreter Objekte nachzuvollziehen, anstatt sie nur theoretisch zu beschreiben.