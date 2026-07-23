Mondscheinkino Eggenburg feiert 30 Jahre mit fünf Wochen Programm

Mondscheinkino Eggenburg startet in seine 30. Saison

Das Mondscheinkino in Eggenburg im Bezirk Horn feiert ab Donnerstag seine 30. Saison. Zum Jubiläum dauern die Vorstellungen in diesem Jahr fünf Wochen lang.

Das Freiluftkino befindet sich mitten in der mittelalterlichen Stadtmauer von Eggenburg und wurde 1997 von Andreas Zeugswetter gegründet. Für die erste Vorstellung der Jubiläumssaison ist der Film „Aufputzt is’“ vorgesehen. Besucher, die eine Christbaumkugel mitbringen, erhalten reduzierten Eintritt.

Von 150 auf bis zu 1.000 Besucher

Im ersten Jahr des Bestehens kamen durchschnittlich rund 150 Besucher pro Abend. Mittlerweile liegt die durchschnittliche Besucherzahl zwischen 400 und 500 Personen pro Abend. Bei einzelnen Filmen wie „Griechenland“ oder „Mama Mia“ wurden mehr als 1.000 Besucher gezählt.

Begonnen hatte das Kino mit einem umgebauten Lkw, in dessen Laderaum die Filmmaschine untergebracht war. Bis 2014 wurden Filme mit Filmstreifen von bis zu sechs Akten gezeigt, seither läuft der Betrieb digital.

Finanzierung ohne öffentliche Förderung

Das Mondscheinkino kommt seit seiner Gründung ohne öffentliche Fördergelder aus. Die Finanzierung setzt sich zu zwei Dritteln aus Publikumseinnahmen und zu einem Drittel aus Sponsorenbeiträgen zusammen. Für dieses Konzept wurde dem Projekt der Kulturfundraising-Award in der Kategorie „Small, but Smart“ verliehen.

Ein Team von 20 freiwilligen Helfern ist für den laufenden Betrieb des Kinos tätig. Jedes Jahr wird zudem mindestens ein Film gezeigt, dessen Eintritt für Kinder vollständig kostenlos ist. Im Programm der Saison 2026 sind unter anderem die Filme „VIER minus DREI“, „Micheal“ und „Kanu des Manitu“ enthalten.