mumok lädt zum Möbelrücken ein: Interaktive Ausstellung macht Besucher zu Mitgestaltern

Im mumok in Wien ist ab dem 14. November 2026 die interaktive Ausstellung „Push and Pull: A Furniture Comedy“ zu sehen. Besucherinnen und Besucher sind dabei eingeladen, bereitgestellte Möbelstücke selbst anzufassen und umzubauen. Die Schau geht auf eine Idee des Aktionskünstlers Allan Kaprow zurück, der 2006 verstarb, und läuft bis zum 4. April 2027.

Bewegliche Möbel als Kunstwerk

Im Zentrum der Ausstellung steht die sogenannte Möbelkomödie, die Kaprow erstmals 1963 in New York durchführte. Dabei liegen bunte Polster- und Kunststoffmöbel bereit, die von den Besuchern umgestaltet werden können. Nach Kaprows eigenen Anweisungen darf keine Neuaufführung der Möbelkomödie mit einer vorherigen ident sein. Der Raum für individuelle Möbelgestaltungen ist dabei begrenzt.

Neben Kaprows Werk zeigt die Ausstellung weitere Arbeiten, die sich mit Interaktion und Kunstverständnis auseinandersetzen. Zu sehen ist „Rollenspiel“ von Christian Philipp Müller aus dem Jahr 1994. In diesem Werk liegen bedruckte Anglerhüte in einem Regal bereit, die von Besuchern aufgesetzt werden können. Hüte mit der Aufschrift „Künstler“ befinden sich dabei ganz oben im Regal, während Hüte mit den Aufschriften „Händler“ und „Sammler“ in den unteren Regalbereichen platziert sind.

Ebenfalls Teil der Schau ist „Contact E“ von Park McArthur, ein Werk aus dem Vorjahr. Auf dem Sockel der Arbeit befinden sich gängige Apothekenartikel. Die Ausstellung spannt damit einen historischen Bogen zwischen subversiven künstlerischen Positionen aus den 1960er Jahren und zeitgenössischen Arbeiten.

Kuratorin Vanessa Joan Müller erklärt, dass es Kaprow darum ging, sich gegen tradierte Kunstformen wie Malerei und Skulptur auszusprechen. mumok-Generaldirektorin Fatima Hellberg betont, dass jeder, der an den Möbeln pusht und pullt, das Werk mitgestaltet. Kuratiert wird die Ausstellung von Vanessa Joan Müller und Matthias Michalka.

Kunst zum Anfassen statt zum Betrachten

Grundsätzlich stellt partizipative Kunst, wie sie in der Ausstellung im mumok gezeigt wird, traditionelle Vorstellungen vom Museumsbesuch infrage. Während klassische Kunstwerke meist hinter Absperrungen oder in Vitrinen präsentiert werden, setzen interaktive Konzepte auf die aktive Beteiligung des Publikums. Diese Herangehensweise hat ihren Ursprung unter anderem in den Happenings und Aktionen der 1960er Jahre, in denen Künstler wie Allan Kaprow die starre Trennung zwischen Kunstwerk und Betrachter aufzubrechen versuchten.

Bei solchen partizipativen Konzepten verändert sich häufig auch die Rolle des Museums selbst. Es dient nicht mehr nur der Bewahrung und Präsentation fertiger Werke, sondern wird zum Ort, an dem Kunst im Moment der Interaktion erst entsteht oder sich verändert. Das Ergebnis ist in solchen Fällen nie endgültig festgelegt, sondern hängt von den jeweiligen Besucherinnen und Besuchern ab, die das Geschehen mitgestalten.

Üblicherweise stellt diese Form der Kunstvermittlung Museen auch vor organisatorische Herausforderungen, etwa im Hinblick auf die Pflege und den Erhalt der verwendeten Materialien, die durch den direkten Kontakt mit dem Publikum stärker beansprucht werden als klassische Ausstellungsstücke. Zugleich eröffnet dieser Ansatz einen niedrigschwelligen Zugang zur zeitgenössischen Kunst, da keine spezifischen Vorkenntnisse notwendig sind, um sich auf die Werke einzulassen.

Das mumok ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.