Musikfestival Steyr eröffnet 32. Spielsaison mit Musical-Klassiker „Hair“

Musikfestival Steyr startet mit „Hair“ in neue Spielsaison

Das Musikfestival Steyr ist mit dem Musical-Klassiker „Hair“ in seine neue Spielsaison gestartet. Die Premiere fand im Schlossgraben von Schloss Lamberg statt und war ausverkauft.

Das Festival befindet sich in seiner 32. sommerlichen Spielsaison. Intendant ist Karl-Michael Ebner, Regie bei der aktuellen Inszenierung führt Sabine Sommer. Zu den bekannten Songs des Musicals zählen „Aquarius“ und „Let the Sunshine In“.

Weiteres Programm rund um das Festival

Neben der Musical-Produktion umfasst das Angebot des Festivals eine Festival-Lounge, Silent Discos im Schlosspark sowie einen Leseworkshop für Jugendliche. Zusätzlich wird in der Schlossgalerie Steyr eine Ausstellung gezeigt.

Der 1957 in Steyr geborene Künstler Reinhold Rebhandl verwandelt die Schlossgalerie für drei Wochen in ein temporäres Atelier. Die Ausstellung trägt den Titel „A Laboratory of Painting“.