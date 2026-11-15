Musiktheater Linz zeigt „Jagged Little Pill“ erstmals auf Deutsch

Das Musiktheater Linz bringt das Musical „Jagged Little Pill“ erstmals in deutscher Sprache auf die Bühne. Das Stück basiert auf Songs von Alanis Morissette und erzählt von einer scheinbar perfekten Familie, hinter deren Fassade sich Konflikte verbergen. Die Hauptrollen übernehmen Sarah Schütz und Ivy Quainoo, Regie führt Simon Eichenberger.

Eine Familie zwischen Schein und Wirklichkeit

Im Zentrum der Handlung steht die Familie Healy. Mary Jane Healy, gespielt von Sarah Schütz, ist eine Mutter, die versucht, alles unter Kontrolle zu halten. Ihre Tochter Frankie Healy wird von Ivy Quainoo verkörpert. Quainoo gewann 2012 die erste Staffel von „The Voice of Germany“ und arbeitet seither als Sängerin und Schauspielerin. Die gebürtige Berlinerin bringt mit dieser Rolle ihre Erfahrung aus Musik und Schauspiel zusammen.

Die Geschichte des Musicals knüpft inhaltlich an das 1995 erschienene Album „Jagged Little Pill“ von Alanis Morissette an. Zu den im Stück verwendeten Songs zählen „Ironic“, „You Oughta Know“ und „Hand in My Pocket“. Thematisch behandelt die Inszenierung Leistungsdruck, Suchtprobleme, Identitätsfragen und gesellschaftliche Erwartungen, die auf die Mitglieder der Familie Healy wirken.

Für die Regie der Linzer Produktion zeichnet Simon Eichenberger verantwortlich, die musikalische Leitung liegt bei Tom Bitterlich. Neben Schütz und Quainoo gehören Fabian Koller und Max Niemeyer zum Ensemble der Inszenierung. Sarah Schütz beschreibt die Kernbotschaft des Stücks damit, dass niemand perfekt sein müsse.

Ein Konzeptalbum wird zur Bühnenerzählung

Musicals, die auf bestehenden Musikkatalogen aufbauen, gehören im Musiktheater zu einer verbreiteten Form des sogenannten Jukebox-Musicals. Dabei werden vorhandene Songs eines Künstlers oder einer Band in eine neue, eigenständige Handlung eingebettet, die nicht zwangsläufig der ursprünglichen Entstehungsgeschichte der Lieder folgt. Die musikalische Substanz bleibt erhalten, während Dialoge, Figuren und dramaturgischer Aufbau eigens für die Bühnenfassung entwickelt werden.

Das Album „Jagged Little Pill“ von Alanis Morissette aus dem Jahr 1995 gilt als eines der kommerziell erfolgreichsten Alben der 1990er-Jahre und prägte mit seiner unverblümten Auseinandersetzung mit Wut, Verletzlichkeit und persönlichen Krisen eine ganze Generation von Hörerinnen und Hörern. Die Übertragung eines solchen Albums auf die Bühne stellt Librettistinnen und Librettisten regelmäßig vor die Aufgabe, einzelne Songs, die ursprünglich unabhängig voneinander entstanden, zu einer stimmigen Gesamterzählung zu verbinden.

Bei deutschsprachigen Erstaufführungen englischsprachiger Musicals kommt zudem der Übersetzung und Anpassung der Texte eine besondere Bedeutung zu. Gesangstexte müssen dabei nicht nur inhaltlich, sondern auch rhythmisch und klanglich an die jeweilige Sprache angepasst werden, ohne die ursprüngliche Aussage der Songs zu verfälschen. Häuser, die solche Erstaufführungen übernehmen, positionieren sich damit häufig auch im Wettbewerb um aktuelle internationale Musiktheaterproduktionen im deutschsprachigen Raum.

Themen wie Leistungsdruck, Sucht und Identität, die im Zentrum von „Jagged Little Pill“ stehen, zählen zu den Motiven, die im zeitgenössischen Musiktheater zunehmend Raum finden. Produktionen, die familiäre Krisen und psychische Belastungen offen thematisieren, reihen sich in eine Entwicklung ein, in der das Genre neben unterhaltenden auch stärker gesellschaftlich reflektierende Stoffe aufgreift.