Nach über 60 Jahren: Altenburger Sängerknaben werden aufgelöst

Altenburger Sängerknaben werden nach mehr als 60 Jahren aufgelöst

Der Knabenchor Altenburger Sängerknaben wird mit Herbst 2026 aufgelöst. Die Auflösung erfolgt mit dem Ende des laufenden Schuljahres 2025/26. Damit endet die Geschichte des letzten Knabenchors eines niederösterreichischen Stiftes, der 1961 unter Abt Maurus Knappek im Stift Altenburg gegründet worden war.

Auch der Förderverein „Freunde der Altenburger Sängerknaben“ wurde aufgelöst. Chorleiter des Ensembles ist Martin Wadsack.

Nachwuchsmangel und wirtschaftliche Lage als Gründe

Als Gründe für die Auflösung werden zu geringer Nachwuchs sowie die wirtschaftliche Lage genannt. Nach der Corona-Pandemie bestand der Chor zeitweise nur noch aus zwei Mitgliedern. Bereits vor einem Jahr stand der Fortbestand des Chors unmittelbar auf dem Spiel.

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kam es in der Folge zu einer Zusammenarbeit mit der Musikschule Horn, die als Rettungsversuch gedacht war. Es gelang jedoch nicht, das jährliche Defizit dauerhaft zu senken. Zuletzt zählte der Knabenchor neun Mitglieder.

Neuer Chor ab Herbst 2026 geplant

Ab Herbst 2026 soll im Rahmen der Stiftspfarre ein neuer Kinder- und Jugendchor angeboten werden. Dieser soll gemischt für Burschen und Mädchen ab dem Volksschulalter offenstehen. Die bisherigen Mitglieder der Altenburger Sängerknaben sollen die Möglichkeit haben, im neuen Chor weiter zu singen.