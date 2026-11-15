Neue Galerie Graz zeigt drei Künstler im Schatten der NS-Zeit

In der Neuen Galerie Graz ist ab sofort die Ausstellung „Trauma Körper – Schwarz, Pichler, Gironcoli“ zu sehen. Die Schau widmet sich den Werken von Hannes Schwarz, Walter Pichler und Bruno Gironcoli und läuft vom 12. November 2026 bis 11. April 2027. Kuratiert wird die Ausstellung von Günther Holler-Schuster. Gezeigt werden Arbeiten aus dem Bestand der Neuen Galerie, aus den Nachlässen von Hannes Schwarz und Walter Pichler sowie aus österreichischen Privatsammlungen.

Drei Künstlerbiografien im Schatten der NS-Zeit

Anlass für die Ausstellung ist unter anderem der 100. Geburtstag von Hannes Schwarz, der 1926 in Weiz geboren wurde. Als Zwölfjähriger kam er auf eine nationalsozialistische Eliteschule im Allgäu. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs war Schwarz an der Front eingesetzt. In der Ausstellung werden frühe Arbeiten von Schwarz präsentiert, die er während seiner Zeit an der NS-Ordensburg Sonthofen schuf und die den ästhetischen Vorgaben des Nationalsozialismus folgten.

Walter Pichler und Bruno Gironcoli wurden beide 1936 geboren und gehören damit wie Schwarz zu einer Generation, die im Nationalsozialismus aufwuchs. Von Pichler ist in der Schau das 1971 entstandene Werk „Bett“ aus Eisen zu sehen. Gironcoli ist unter anderem mit der Arbeit „Großer Bronzetisch“ vertreten.

Der Körper als Bildträger für Gewalt und Vergänglichkeit

Bei allen drei Künstlern dient der menschliche Körper als Projektionsfläche für Gewalt, Verletzung und Vergänglichkeit. Die Ausstellung stellt die Werke von Schwarz, Pichler und Gironcoli einander gegenüber und verbindet damit unterschiedliche künstlerische Handschriften über die gemeinsame biografische Prägung durch die NS-Zeit.

Nachkriegskunst zwischen Verarbeitung und Verdrängung

Grundsätzlich beschäftigte sich ein Teil der österreichischen Nachkriegskunst intensiv mit Fragen von Verletzlichkeit, Körperlichkeit und existenzieller Bedrohung. Künstlerinnen und Künstler, die Kindheit oder Jugend während des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs erlebt hatten, griffen diese Erfahrungen häufig nicht unmittelbar biografisch auf, sondern übersetzten sie in verfremdete, oft drastische Bildsprachen. Der menschliche Körper wurde dabei in vielen Werken dieser Generation zu einem zentralen Motiv, an dem sich Fragen von Verwundbarkeit, Deformation und Kontrolle verhandeln ließen.

Institutionen wie die Neue Galerie Graz als Teil des Universalmuseums Joanneum übernehmen bei der Aufarbeitung solcher Werkgruppen eine doppelte Aufgabe. Zum einen geht es um die kunsthistorische Einordnung einzelner Positionen, zum anderen um die Vermittlung größerer gesellschaftlicher und historischer Zusammenhänge, in denen diese Kunst entstanden ist. Ausstellungen, die mehrere Künstler einer Generation zusammenführen, ermöglichen es dabei, individuelle Werkentwicklungen im Vergleich zu betrachten und gemeinsame thematische Linien sichtbar zu machen, ohne die Unterschiede zwischen den einzelnen künstlerischen Zugängen zu verwischen.