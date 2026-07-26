Neues Interreg-Projekt vernetzt rätische Fundstätten in Bayern und Tirol

Grenzüberschreitendes Projekt widmet sich Präsentation rätischer Fundstätten

Ein neues Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Konservierung, Visualisierung und Präsentation archäologischer Spuren der Räter im Alpenraum. Es wird aus Mitteln des Interreg-Programms Bayern-Österreich gefördert, die Entscheidung darüber fiel in der letzten Auswahlsitzung der EUREGIO Zugspitze-Wetterstein-Karwendel.

Der Titel des Vorhabens lautet „Konservieren – Visualisieren – Präsentieren der Räter: Vernetzung archäologischer Fundplätze und Museen“. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie archäologische Fundstellen der Öffentlichkeit vermittelt werden können. Ein zentrales Anliegen ist zudem die stärkere Vernetzung von Fundstellen und Museen in der Region.

Die Räter und ihre Hinterlassenschaften

Die Räter lebten vor rund 2500 Jahren während der Eisenzeit im zentralen Alpenraum. Ihre Kultur endete mit dem Alpenfeldzug der Römer im Jahr 15 vor Christus. Erhalten sind archäologische Funde wie Keramik, Trachtzubehör und Brandopferplätze.

Beteiligte Institutionen beiderseits der Grenze

Am Projekt ist das Archäologische Institut der Universität Innsbruck beteiligt. Auf bayerischer Seite wirken der Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit dem Museum Werdenfels sowie die Zugspitz Region GmbH mit. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sollen relevante rätische Fundplätze erfasst werden.

In Tirol liegt der Schwerpunkt auf der Fundstätte „Hohe Birga“ bei Birgitz im Bezirk Innsbruck Land. Dort wird seit über 15 Jahren eine eisenzeitliche Siedlung freigelegt. Zwei Gebäude sind bereits teilrekonstruiert und mit Schutzdächern versehen, das Gelände ist über einen Weg mit Hinweistafeln erschlossen, ergänzt durch einen zweisprachigen Smartphone-Audioguide.

Neue Funde erfordern neues Präsentationskonzept

In den vergangenen Jahren wurden auf der „Hohen Birga“ weitere Gebäude freigelegt. Für diese soll im Rahmen des Projekts ein Konzept zur fachgerechten und modernen Präsentation entwickelt werden. Die Projektleitung liegt bei Florian Müller von der Universität Innsbruck und Constanze Werner vom Museum Werdenfels.