Neues Restaurant Sohl in Wien-Wieden mit Haubenkoch Miguel Giraldo eröffnet

In der Floragasse 6 in Wien-Wieden hat ein neues Restaurant eröffnet: Nach drei Jahrzehnten übergab Markus Artner sein Artner Gasthaus an Martin Sohl, der dort nun das Lokal „Sohl“ betreibt. Bereits am Samstag nach der Eröffnung an einem Donnerstag war das Restaurant vollständig ausreserviert.

Neue Küche an traditionsreichem Standort

Küchenchef im „Sohl“ ist Miguel Giraldo, 32 Jahre alt und gebürtig aus Peru. Giraldo arbeitete zuvor bei „Mochi am Markt“ und erkochte in seinem eigenen Lokal „Ossa“ drei Hauben. Auf der Speisekarte des „Sohl“ stehen unter anderem Beef Tatar mit Jalapeño-Dressing, Knochenmark mit Chimichurri, verschiedene Steaks sowie Korean Fried Chicken, das donnerstags angeboten wird. Für vegetarische Gäste gibt es Kohlrabi Ceviche, Melanzani Parmigiana, Gelbflossen-Thunfisch vom Feuer und hausgemachte Trüffel Gnocchi.

Bei den Fleischgerichten setzt die Küche auf sogenannte Second Cuts aus Nacken-, Schulter- oder Brustbereich. Das Flat Iron Steak mit 200 Gramm kostet 19 Euro, das Flanksteak 24,50 Euro. Für zwei Personen wird zudem ein Chateaubriand um 79 Euro angeboten, das am Tisch flambiert wird. Das Fleisch bezieht das „Sohl“ vom Fleischer Schreiber aus Ottakring, das Rindfleisch stammt aus Ober- und Niederösterreich. Wer mittags kommt, kann den Mittagstisch um 13,90 Euro wählen. Geöffnet hat das Restaurant von Dienstag bis Samstag jeweils von 12 bis 23 Uhr. Martin Sohl beschreibt sein Lokal als Nachbarschaftslokal, in dem die Bar als zentraler Treffpunkt dient.

Second Cuts als kulinarischer Trend

Der Begriff Second Cuts bezeichnet Fleischstücke, die nicht zu den klassischen Edelteilen wie Filet oder Rumpsteak zählen, sich aber bei entsprechender Zubereitung ebenfalls für Steaks eignen. Dazu gehören etwa Stücke aus Schulter, Nacken oder Brust des Rindes. Diese Teile gelten traditionell als weniger wertvoll, da sie mehr Bindegewebe enthalten und eine sorgfältigere Zubereitung erfordern. In der gehobenen Gastronomie haben sich Second Cuts in den vergangenen Jahren jedoch zunehmend etabliert, da sie bei richtiger Reifung und Garung einen intensiven Eigengeschmack entwickeln und zugleich eine Alternative zu den stärker nachgefragten klassischen Edelteilen bieten.

Die Herkunft des Fleisches spielt bei dieser Zubereitungsart eine besondere Rolle. Regionale Fleischer, die eng mit Landwirten aus der Umgebung zusammenarbeiten, können die Qualität und Reifung der einzelnen Stücke gezielter steuern als bei großindustrieller Beschaffung. Das ermöglicht es Küchen, auch weniger bekannte Fleischteile in einer Qualität anzubieten, die für klassische Steakgerichte geeignet ist.

Wandel in der Wiener Gasthauskultur

Die Übergabe traditionsreicher Lokale an neue Betreiber ist in der Wiener Gastronomieszene kein Einzelfall. Viele Gasthäuser, die über Jahrzehnte von einer Inhaberin oder einem Inhaber geprägt wurden, wechseln im Zuge von Generationenwechseln die Führung, wobei neue Konzepte häufig auf bestehende Räumlichkeiten und die gewachsene Stammkundschaft eines Standorts aufbauen. Dabei verbinden viele neue Betreiber traditionelle Elemente der Wiener Wirtshauskultur mit internationalen Küchenstilen, wie es sich auch im Zusammenspiel von österreichischer Fleischtradition und internationalen Gerichten wie Korean Fried Chicken oder Ceviche zeigt.