Neun Kinder aus Bad Fischau-Brunn schreiben eigenen Krimi und sind schon ausverkauft

Neun Kinder aus Bad Fischau-Brunn im Bezirk Wiener Neustadt haben gemeinsam ein eigenes Kinderbuch geschrieben und illustriert. Der Krimi „Die Dschungeldetektive“ erzählt von einem gestohlenen Amulett des Königs, das den gesamten Dschungel in Gefahr bringt. Die erste Auflage von 150 Exemplaren ist bereits ausverkauft, ein Nachdruck mit 350 weiteren Büchern wurde inzwischen beauftragt.

Ein Buchprojekt aus der Feder von Fünf- bis Zehnjährigen

Die beteiligten Kinder waren zwischen fünf und zehn Jahre alt. Organisiert wurde der Workshop vom Verein „Na-tuerlich bewusst“. Von Februar bis April trafen sich die neun jungen Autorinnen und Autoren einmal pro Woche, um an ihrem Buch zu arbeiten. Die Leitung übernahm Sonja Kittel, die selbst als Verlegerin tätig ist.

Im Mittelpunkt der wöchentlichen Treffen stand die gemeinsame Entwicklung der Geschichte. Die Kinder sammelten Ideen, entwarfen die Handlung und erfanden die Figuren des Dschungelkrimis. Als Inspiration brachten sie ihre eigenen Lieblingsbücher von zu Hause mit. Um Entscheidungen im Gruppenprozess zu treffen, entwickelte Kittel ein eigenes Abstimmungsspiel: Dabei liefen die Kinder je nach Meinung in unterschiedliche Ecken des Raums, um ihre Präferenzen sichtbar zu machen.

Auch die optische Gestaltung des Buches lag vollständig in der Hand der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie zeichneten die Illustrationen und gestalteten das Cover selbst. Kittel hat das fertige Werk mittlerweile für einen Literaturpreis eingereicht. Die Kinder sammeln bereits Ideen für eine Fortsetzung der „Dschungeldetektive“.

Kreatives Schreiben als Gemeinschaftsprozess

Workshops, bei denen Kinder gemeinsam ein Buch verfassen, folgen üblicherweise einem mehrstufigen Prozess. Zunächst wird gemeinsam ein Grundgerüst der Geschichte entwickelt, etwa ein zentraler Konflikt oder ein Ausgangsereignis, von dem aus sich die Handlung entfalten kann. Anschließend werden Figuren mit eigenen Eigenschaften und Rollen innerhalb der Geschichte entworfen. Erst danach folgt die Ausarbeitung einzelner Szenen und Wendepunkte.

Bei Gruppenprojekten mit mehreren Kindern unterschiedlichen Alters stellt die Entscheidungsfindung häufig eine besondere Herausforderung dar. Damit möglichst viele Ideen einfließen können, greifen Workshop-Leiterinnen und -Leiter oft auf spielerische Methoden zurück, etwa Abstimmungen, bei denen körperliche Bewegung einbezogen wird. Solche Verfahren sollen sicherstellen, dass auch jüngere oder zurückhaltendere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Präferenzen einbringen können, ohne dass die Entscheidung allein über verbale Diskussion getroffen werden muss.

Auch die Verbindung von Text und Illustration ist bei Kinderbuchprojekten ein zentraler Bestandteil. Grundsätzlich prägen Zeichnungen bei Büchern für jüngere Zielgruppen die Wahrnehmung der Geschichte ebenso stark wie der geschriebene Text. Wenn Kinder sowohl die Handlung als auch die Bilder selbst gestalten, entsteht ein Werk, das unmittelbar ihre eigene Vorstellungswelt widerspiegelt.

Vom Workshop zum gedruckten Buch

Die Produktion eines gedruckten Buches erfordert nach Abschluss der kreativen Arbeit in der Regel zusätzliche Schritte wie Lektorat, Satz und Druckvorbereitung. Kleinere Auflagen, wie sie bei lokalen oder vereinsgetragenen Projekten üblich sind, ermöglichen es, die Nachfrage zunächst einzuschätzen und bei Bedarf flexibel nachzudrucken. Ein rascher Nachdruck, wie er im Fall der „Dschungeldetektive“ erfolgt ist, deutet in solchen Zusammenhängen meist auf eine positive Resonanz im unmittelbaren Umfeld des Projekts hin.

Literaturpreise für Kinder- und Jugendbücher würdigen häufig nicht nur den fertigen Text, sondern auch den Entstehungsprozess, insbesondere wenn dieser partizipativ gestaltet ist. Projekte, bei denen Kinder selbst als Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren auftreten, gelten in diesem Bereich als eigenständige Kategorie, die neben der literarischen Qualität auch den pädagogischen und kreativen Ansatz des Workshops berücksichtigt.