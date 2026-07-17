Niederösterreich reduziert Musikschulen auf 74 Standorte und weitet Kunstangebot aus

Niederösterreich beschließt neuen Musikschulplan

Die Landesregierung Niederösterreich hat einen neuen Musikschulplan beschlossen. Dieser tritt ab Herbst in Kraft und bringt strukturelle Veränderungen für das Musikschulwesen im Bundesland.

Im Schuljahr 2025/2026 wurden in den niederösterreichischen Musik- und Kunstschulen rund 63.000 Schülerinnen und Schüler erreicht – ein neuer Höchstwert. Derzeit sind 2.150 Lehrende im NÖ Musikschulwesen tätig.

Weniger Schulen, erweitertes Angebot

Die Zahl der Musikschulen wird von bisher 113 auf 74 reduziert. Davon sollen 30 als Musik- und Kunstschule geführt werden. Diese dürfen neben Musik und Darstellender Kunst auch Fächer aus den Bereichen Bildende Kunst, Medienkunst oder Literatur anbieten. Mehr als ein Drittel der Musikschulen hat sich entschieden, ab Herbst solche Kunstfächer in das Programm aufzunehmen.

Mehr Förderstunden, neue Förderstruktur

Die Zahl der durch das Land geförderten Wochenstunden steigt um 506 auf insgesamt 34.133. Die Zahl der am Musikschulwesen beteiligten Gemeinden erhöht sich von 515 auf 517. Erstmals sind im neuen Musikschulplan Indikatoren als Teil des Förderwesens verankert. Musik- und Kunstschulen können unter bestimmten Voraussetzungen über die Drittelförderung der Personalkosten und eine Strukturförderung hinaus höhere Förderungen erhalten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnete den Plan als Möglichkeit für Kinder und Jugendliche, lokal in den Gemeinden Kunstunterricht zu erhalten. Am Musikschulwesen sind unter anderem die Kultur.Region.Niederösterreich unter Geschäftsführer Martin Lammerhuber sowie das MKM Musik & Kunst Schulen Management NÖ unter Geschäftsführerin Tamara Ofenauer-Haas beteiligt.