Niederösterreich vergibt fünf Journalismus-Stipendien mit 1.100 Euro monatlich

Niederösterreich vergibt zum 19. Mal Journalismus-Stipendium

Der Verein zur Förderung des Journalismus in Niederösterreich schreibt sein einjähriges Stipendienprogramm für angehende Journalistinnen und Journalisten aus. Zum 19. Mal werden fünf Plätze vergeben. Das Programm startet am 1. Oktober 2026 und läuft bis 30. September 2027.

Vier Praktika bei verschiedenen Medienhäusern

Die Stipendiaten absolvieren im Laufe des Jahres vier dreimonatige Praktika – bei ORF Niederösterreich, beim Kurier, bei den Niederösterreichischen Nachrichten sowie in der PR-Abteilung eines Unternehmens. Die monatliche Vergütung beträgt 1.100 Euro.

Voraussetzungen und Bewerbung

Bewerben können sich Personen bis maximal 25 Jahre, die einen Bezug zu Niederösterreich mitbringen. Einzureichen sind ein Motivationsschreiben sowie, falls vorhanden, Arbeitsproben. Die Bewerbung kann vollständig online eingereicht werden.

Die Bewerbungsfrist endet am 19. August. Bewerbungsgespräche sind für den 26. August angesetzt. Daniel Lohninger, Obmann des NÖ Journalismusvereins und Chefredakteur der Niederösterreichischen Nachrichten, steht dem Verein vor.