Niederösterreich vergibt Kulturpreise 2026 in acht Kategorien

Das Land Niederösterreich hat die Trägerinnen und Träger der Kulturpreise 2026 bekanntgegeben. Die Preisverleihung findet am 22. Oktober 2026 im Festspielhaus St. Pölten statt.

Vergeben werden die Auszeichnungen in acht Kategorien: Architektur, Bildende Kunst, Erwachsenenbildung, Literatur, Medienkunst, Musik, Volkskultur und Kulturinitiativen sowie ein Sonderpreis. In jeder Kategorie werden ein Würdigungspreis und zwei Anerkennungspreise vergeben. Der Sonderpreis 2026 geht an die Kategorie Tanz und Performance.

Preisträgerinnen und Preisträger nach Kategorien

In der Architektur erhält archipel architekten, vertreten durch Johannes Kraus aus Gars am Kamp, den Würdigungspreis. Anerkennungspreise gehen an Leonhard Panzenböck für den Kulturraum Pottenstein an der Triesting sowie an a quadrat Ziviltechniker GmbH & Co KG, vertreten durch Jürgen Heiß, für ein Projekt in Großrußbach.

In der Bildenden Kunst wird Frenzi Rigling aus Obermarkersdorf mit dem Würdigungspreis ausgezeichnet. Anerkennungspreise erhalten Florian Schmidt aus Raabs an der Thaya und Katrina Daschner aus Tullnerbach.

In der Erwachsenenbildung geht der Würdigungspreis an August Breininger aus Baden. Anerkennungspreise erhalten der Verein zur Erforschung, Dokumentation und Präsentation des Werkes Oskar Kokoschkas mit Sitz in Pöchlarn sowie der Waldviertler Heimatbund, dessen langjähriger Präsident Thomas Winkelbauer auch Mitglied der Akademie der Wissenschaften ist.

In der Literatur wird Georg Bydlinski aus Mödling mit dem Würdigungspreis geehrt. Anerkennungspreise gehen an Patricia Mathes aus Mödling sowie an Michael Stavarič, der in Laa an der Thaya aufgewachsen ist.

In der Kategorie Medienkunst – Künstlerische Fotografie erhält Fritz Simak, der einen Bezug zu Niederleis hat, den Würdigungspreis. Anerkennungspreise gehen an Matthias Klos mit Bezug zu Mitterretzbach sowie an Lisa Rastl, aufgewachsen in Wiener Neudorf.

In der Musik wird Komponistin Johanna Doderer aus Sitzendorf an der Schmida mit dem Würdigungspreis ausgezeichnet. Anerkennungspreise erhalten Cordula Bösze, die einen Bezug zur Musikschule Tulln hat, sowie Jakob Kammerer, der einen Zweitwohnsitz in Melk hat.

In der Kategorie Volkskultur und Kulturinitiativen geht der Würdigungspreis an Erhard Mann aus Absdorf im Tullnerfeld. Anerkennungspreise erhalten der aL!VE – Allentsteiger Lichtspiel Verein sowie Uta Maria Matschiner mit Bezug zum Museum St. Valentin.

Der Sonderpreis für Tanz und Performance geht an Michael Birkmeyer, ehemaliger Erster Balletttänzer der Wiener Staatsoper und Langzeitintendant des Festspielhauses St. Pölten. Anerkennungspreise in dieser Kategorie erhalten Anna Josephine Holzer aus Pillichsdorf bei Wolkersdorf sowie Dorothea Zeyringer, aufgewachsen in Gaaden.

Auswahl durch unabhängige Fachjurys

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgte durch unabhängige Fachjurys. Diese nominieren Persönlichkeiten, Institutionen und Projekte, die durch Qualität, Eigenständigkeit, nachhaltiges Wirken und Bezug zu Niederösterreich überzeugen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärte, mit den Kulturpreisen würden Persönlichkeiten, Vereine und Initiativen gewürdigt, die das Kulturland weit über die Landesgrenzen hinaus sichtbar machen.