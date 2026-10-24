Österreichischer Bauherrenpreis für Lehmbau-Werkhalle in Schlins

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Das Unternehmen Lehm Ton Erde Baukunst in Schlins ist für seine Werkhalle und sein Bürogebäude mit dem österreichischen Bauherrenpreis 2026 ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Freitagabend in Graz verliehen. Geplant wurde das Projekt von Martin Rauch. Es ist das einzige ausgezeichnete Projekt aus Vorarlberg und eines von insgesamt sechs prämierten Bauvorhaben.

Auszeichnung für den Lehmbau in Schlins

Der Bauherrenpreis wird von der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs vergeben. Für die aktuelle Auflage waren 132 Projekte eingereicht worden, 23 davon kamen in die engere Auswahl. Aus diesem Kreis wurden schließlich sechs Bauvorhaben ausgezeichnet, darunter das Projekt von Lehm Ton Erde Baukunst in Schlins.

In der Werkhalle des Unternehmens werden Bauteile aus Stampflehm vorgefertigt. Dabei wird Erde in Schalungen eingebracht und anschließend verdichtet. Das Gebäude selbst setzt diese Bauweise konsequent um: Es verfügt über zehn Meter hohe, selbsttragende Lehmwände sowie einen Liftschacht aus Lehm. Erde und Lehm dienen dabei nicht nur als tragende und raumbildende Materialien, sondern werden auch zur Wärmespeicherung genutzt. Kombiniert wird der Lehmbau mit verschiedenen Holzbautechniken.

Bei dem Projekt kommen Auftraggeber, Planer und ausführende Betriebe im selben Unternehmen zusammen. Lehm Ton Erde Baukunst war somit gleichzeitig Bauherr, Planer und ausführender Betrieb des eigenen Werk- und Bürogebäudes.

Stampflehm als tragendes Baumaterial

Lehmbau zählt zu den ältesten Bautechniken überhaupt, erlebt in den vergangenen Jahren jedoch eine Wiederentdeckung im Kontext nachhaltigen Bauens. Grundsätzlich wird bei der Stampflehmbauweise feuchte, mineralische Erde in Schalungen eingebracht und schichtweise verdichtet, bis tragfähige Wandstrukturen entstehen. Nach dem Aushärten entfällt die Schalung, und es bleibt eine massive, tragende Wand aus verdichteter Erde zurück.

Diese Bauweise gilt als ressourcenschonend, da Lehm häufig regional verfügbar ist und sich nach dem Lebensende eines Gebäudes grundsätzlich wiederverwenden oder rückstandslos in den natürlichen Kreislauf zurückführen lässt. Zugleich besitzt Lehm bauphysikalische Eigenschaften, die ihn für die Wärmespeicherung interessant machen: Die Masse des Materials kann Temperaturschwankungen ausgleichen, indem sie Wärme aufnimmt und zeitversetzt wieder abgibt.

Die Kombination von Lehm mit Holz oder Stahl ist dabei keine Seltenheit. Holz übernimmt in solchen Konstruktionen häufig ergänzende tragende oder aussteifende Funktionen, während Lehm als flächiges, speicherfähiges Element eingesetzt wird. Allerdings gibt es für großformatige, selbsttragende Lehmkonstruktionen bislang vergleichsweise wenig baupraktische Erfahrung im großen Maßstab, da solche Bauweisen über Jahrzehnte hinweg von industriell gefertigten Baustoffen verdrängt wurden.

Der Bauherrenpreis als Qualitätsmaßstab

Der österreichische Bauherrenpreis wird von der Zentralvereinigung der Architektinnen und Architekten Österreichs regelmäßig ausgelobt, um das Zusammenwirken von Bauherren und Planung sichtbar zu machen. Im Unterschied zu rein architektonischen Auszeichnungen rückt der Preis dabei nicht allein die gestalterische Qualität eines Gebäudes in den Mittelpunkt, sondern auch die Rolle der Auftraggeberseite im Planungs- und Bauprozess. Üblicherweise bewirbt sich für diesen Preis, wer als Bauherr maßgeblich an Entscheidungen zu Konzept, Material oder Umsetzung beteiligt war. Die hohe Zahl von 132 Einreichungen zeigt, dass eine breite Auswahl unterschiedlicher Bauvorhaben in die Bewertung einfließt, bevor am Ende nur wenige Projekte ausgezeichnet werden.

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