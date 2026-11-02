Oliver Vitouch wird neuer Rektor der Musikuni Wien

Der Universitätsrat der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) hat Oliver Vitouch einstimmig zum neuen Rektor gewählt. Das Gremium teilte die Entscheidung am Montag mit. Der 55-Jährige tritt die Position als Nachfolger von Ulrike Sych ab Oktober 2027 an, die die mdw seit 2015 leitet.

Einstimmige Entscheidung des Universitätsrats

Die Wahl von Oliver Vitouch fiel ohne Gegenstimme aus. Den Vorsitz im Universitätsrat der mdw hat Angelika Möser inne. Vitouch wird das Rektorat im Oktober 2027 übernehmen und damit die Nachfolge von Ulrike Sych antreten, die die Hochschule seit zwölf Jahren führt.

Oliver Vitouch wurde am 4. April 1971 geboren und ist Psychologieprofessor. Von 2012 bis 2024 war er Rektor der Universität Klagenfurt, zuvor hatte er dort von 2006 bis 2012 den Senatsvorsitz inne. Er gehört dem Board of Trustees des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg sowie dem Präsidium der Österreichischen Forschungsgemeinschaft an.

Vitouch bringt eine musikalische Ausbildung mit: Er hat Klarinette und Klavier am Konservatorium der Stadt Wien studiert, der heutigen Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Bereits früh beschäftigte er sich mit Musikpsychologie und habilitierte in diesem Fach an der Universität Wien. Er ist der Sohn des Wiener Medienpsychologen Peter Vitouch und der SPÖ-Politikerin und Moderatorin Elisabeth Vitouch.

Rektoratswechsel an einer international ausgerichteten Kunsthochschule

An der mdw studieren rund 3.000 Studierende aus 72 Ländern. Die Hochschule bietet 147 Studienrichtungen aus den Bereichen Musik, darstellende Kunst, Wissenschaft, Forschung und Pädagogik an. Zu ihr gehören auch das Max-Reinhardt-Seminar und die Filmakademie Wien, zwei etablierte Ausbildungsstätten für Schauspiel sowie Film- und Fernsehberufe.

Rektorinnen und Rektoren österreichischer Universitäten werden vom jeweiligen Universitätsrat bestellt, einem Aufsichtsgremium, das unter anderem über strategische Entscheidungen und die Leitungsbesetzung wacht. Üblicherweise geht der eigentlichen Wahl ein Ausschreibungs- und Auswahlverfahren voraus, an dessen Ende der Universitätsrat aus den verbliebenen Bewerbungen eine Entscheidung trifft. Die Funktionsperiode eines Rektors oder einer Rektorin an österreichischen Universitäten beträgt in der Regel vier Jahre, eine Wiederbestellung ist möglich.

Der Wechsel an der Spitze einer Universität vollzieht sich meist nicht unmittelbar nach der Wahl, sondern mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Das gibt sowohl der scheidenden als auch der künftigen Leitung Gelegenheit, laufende Projekte, Berufungsverfahren oder bauliche Vorhaben in geordneter Form zu übergeben beziehungsweise zu übernehmen. An der mdw wird dieser Übergang mit dem Amtsantritt von Vitouch im Oktober 2027 erfolgen.