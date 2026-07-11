Open-Air-Kinos in Wien: Hier wird im Sommer 2026 unter freiem Himmel gezeigt

Open-Air-Kinos in Wien: Das Sommerprogramm 2026 im Überblick

Wien bietet im Sommer 2026 ein vielfältiges Angebot an Open-Air-Kinos. Von der Innenstadt bis in die Bezirke finden Filmabende unter freiem Himmel an mehreren Standorten statt – viele davon kostenfrei.

Filmfestival am Rathausplatz

Das Filmfestival am Wiener Rathausplatz findet in diesem Jahr zum 36. Mal statt und läuft bis zum 6. September 2026. Das Programm umfasst Musikproduktionen aus den Bereichen Pop, Oper, Klassik und Musical. Gezeigt werden unter anderem Filmproduktionen über Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Rihanna, Prince, Bob Dylan und Elton John sowie Produktionen der Wiener Staatsoper.

Feam[o]ut im Museumsquartier

Das Open-Air-Cinema-Festival Feam[o]ut im Museumsquartier startete am 10. Juli 2026 und findet jeweils freitags und samstags statt. Der Eintritt ist frei.

Volxkino: mobiles Kino durch die Stadt

Das mobile Open-Air-Kino Volxkino tourt bis zum 19. September 2026 durch Wien und bietet mehr als 40 kostenlose Filmabende in Parks, Stadtvierteln und an außergewöhnlichen Orten – darunter am Karmelitermarkt. Das Programm umfasst internationale Festivalfilme, österreichische Produktionen sowie Dokumentar-, Kurz- und politische Filme. Das vollständige Programm ist unter www.volxkino.at abrufbar.

Karlskino am Karlsplatz

Das Karlskino findet vom 6. bis zum 19. Juli 2026 täglich um 21 Uhr im Resselpark am Karlsplatz statt, gelegen vor der Karlskirche, dem Wien Museum und der Technischen Universität. Der Eintritt ist frei. Der diesjährige Schwerpunkt trägt den Titel „Oh my God!“ und setzt sich mit den Themen Glaube, Kirche und Popkultur auseinander.

Kino am Dach der Wiener Hauptbücherei

Das Kino am Dach der Wiener Hauptbücherei geht in seine 23. Ausgabe und läuft bis zum 12. September 2026. Das Programm umfasst internationale Festivalerfolge, aktuelle Publikumslieblinge, Previews und österreichische Produktionen. Der Retrospektiv-Schwerpunkt „Mind Games“ widmet sich Filmen über Wahrnehmung, Realität und die menschliche Psyche – darunter Vertigo, Persona und Funny Games.

Filmarchiv Austria am Augartenspitz

Das Filmarchiv Austria lädt bis zum 30. August zu Open-Air-Vorführungen am Augartenspitz im 2. Bezirk ein. Die dortige Naturarena wurde auf 500 Sitzplätze erweitert. Als zweiter Spielort dient der Atrium-Innenhof des barocken Wirtschaftsgebäudes des Filmarchivs mit rund 120 Plätzen. Gezeigt wird ein abwechslungsreiches Programm aus unterschiedlichen Genres.