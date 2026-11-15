ORF-Beitrag über Public Viewing in Kirche in Horn holt zweiten Platz bei Bremer Fernsehpreis

Ein Beitrag des ORF Niederösterreich über ein WM-Public-Viewing in der Georgskirche in Horn hat beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis den zweiten Platz in der Kategorie „Nah dran“ erreicht. Die Produktion stammt von Redakteurin Michelle Kreuzer und war der einzige Beitrag aus Österreich, der in diesem Wettbewerb vertreten war. Die Preisverleihung fand am vergangenen Freitag im Weserhaus in Bremen statt.

Auszeichnung für Beitrag aus Horn

In der Kategorie „Nah dran“ waren beim diesjährigen Bremer Fernseh- und Digitalpreis mehr als 20 regionaljournalistische Produktionen aus Deutschland eingereicht. Unter diesen Einreichungen setzte sich der Beitrag von Michelle Kreuzer über das WM-Public-Viewing in der Georgskirche in Horn auf den zweiten Platz durch. Damit war die Produktion des ORF Niederösterreich nicht nur erfolgreich, sondern auch der einzige österreichische Beitrag, der im Rennen um die Auszeichnung stand.

Bei der Verleihung im Weserhaus in Bremen war Jan Weyrauch, Programmdirektor von Radio Bremen, zugegen. Claudia Schubert, Chefredakteurin des ORF Niederösterreich, würdigte die Auszeichnung als Erfolg für den Landessender. In Horn selbst wurde die Nachricht über die Platzierung im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntag gefeiert. Pater Clemens Hainzl bezeichnete die Auszeichnung dabei als „fast das zweite Wunder von Horn“.

Für den ORF Niederösterreich ist es nicht der erste Erfolg bei diesem Wettbewerb: Bereits 2014 konnte der Sender beim Bremer Fernsehpreis reüssieren, als Fabian Fessler für seine Reportage über die Wachauer Nase ausgezeichnet wurde.

Tradition und Stellenwert des Bremer Fernsehpreises

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Regionaljournalismus im gesamten deutschsprachigen Raum. Radio Bremen vergibt ihn im Auftrag der ARD bereits seit mehr als 50 Jahren. Grundsätzlich würdigt der Preis journalistische Arbeiten, die sich durch besondere Nähe zu regionalen Themen und zu den Menschen vor Ort auszeichnen. Die Kategorie „Nah dran“ richtet sich dabei speziell an Produktionen, die lokale oder regionale Ereignisse aus unmittelbarer Perspektive aufgreifen.

Da der Wettbewerb traditionell vor allem von Sendeanstalten aus Deutschland beschickt wird, haben Einreichungen aus Österreich in der Regel Seltenheitswert. Regionale Fernsehsender stehen bei solchen Produktionen regelmäßig vor der Herausforderung, lokale Ereignisse mit begrenzten Ressourcen so aufzubereiten, dass sie auch über die jeweilige Region hinaus Beachtung finden. Auszeichnungen wie der Bremer Fernsehpreis dienen dabei auch als Gradmesser dafür, wie gut einem Sender diese Balance zwischen lokalem Bezug und überregionaler journalistischer Qualität gelingt.