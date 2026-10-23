ORF-Doku zeigt Landwirt in Oberösterreich, dessen Brunnen versiegt ist

Eine neue Dokumentation des ORF widmet sich der Wasserknappheit in Österreich und zeigt dabei auch einen Betrieb in Oberösterreich, der unmittelbar mit versiegender Wasserversorgung konfrontiert ist. Der Film mit dem Titel „Wenn der Brunnen versiegt – Die Grenzen unserer Wasserressource“ läuft am Samstag um 16.20 Uhr auf ORF 2 im Rahmen der Reihe „Erlebnis Österreich“. Gestaltet wurde die Dokumentation von Bernhard Riener und Jonathan Vaughan.

Im Mittelpunkt steht unter anderem Josef Strasser, der in Waldzell 30 Kühe hält. Sein Brunnen reicht nicht mehr aus, um den landwirtschaftlichen Betrieb zuverlässig mit Wasser zu versorgen. Ein Nachbar hilft derzeit aus, indem er Wasser in Fässern vorbeibringt.

Wassernot auf einem Hof in Waldzell

Die Dokumentation begleitet Josef Strasser auf seinem Hof in Waldzell und zeigt, wie sich die unzureichende Wasserversorgung auf den laufenden Betrieb mit 30 Kühen auswirkt. Da der hofeigene Brunnen den Bedarf nicht mehr zuverlässig decken kann, ist Strasser auf Unterstützung aus der Nachbarschaft angewiesen. Ein Nachbar liefert Wasser in Fässern an, um die Versorgung aufrechtzuerhalten.

Neben diesem konkreten Fall porträtiert der Film auch Rainer Fraueneder, einen Brunnenbauer, der Brunnen noch händisch gräbt. Mit Stemmhammer und Schaufel arbeitet er sich dabei durch enge Schächte. Diese Form des Brunnenbaus wird in Österreich nur noch von weniger als zehn Handwerkern ausgeübt.

Ergänzt wird die Dokumentation durch Interviews mit Hydrologinnen und Hydrologen sowie mit Fachleuten aus der Wasserwirtschaft. Behandelt werden dabei unter anderem ausbleibende Niederschläge, die Beschaffenheit des Bodens und die Neubildung von Grundwasser.

Grundwasser als begrenzte Ressource

Grundwasser entsteht grundsätzlich dadurch, dass Niederschlag durch den Boden sickert und sich in tieferen Schichten sammelt. Wie viel Wasser dabei tatsächlich im Untergrund ankommt, hängt maßgeblich von der Bodenbeschaffenheit ab. Versiegelte oder stark verdichtete Flächen lassen weniger Wasser durch, während durchlässige Böden die Versickerung begünstigen. Bleiben Niederschläge über längere Zeiträume aus oder fallen sie in kurzen, intensiven Schüben statt gleichmäßig verteilt, kann sich die Grundwasserneubildung deutlich verringern.

Private und landwirtschaftliche Brunnen beziehen ihr Wasser in der Regel aus genau diesen oberflächennahen Grundwasserschichten. Sinkt der Grundwasserspiegel über einen längeren Zeitraum, kann die Förderleistung bestehender Brunnen zurückgehen, bis sie den tatsächlichen Bedarf eines Betriebs nicht mehr decken. In solchen Situationen sind landwirtschaftliche Betriebe teils auf Übergangslösungen angewiesen, etwa auf den Zukauf oder die Zulieferung von Wasser durch Dritte.

Der Bau neuer oder tieferer Brunnen stellt eine mögliche Reaktion auf sinkende Wasserstände dar. Während größere Bohrungen heute meist maschinell erfolgen, wird das händische Graben von Brunnen nur noch von einer kleinen Zahl spezialisierter Handwerksbetriebe praktiziert. Diese Arbeit erfordert das Vordringen durch enge, händisch ausgehobene Schächte und gilt als körperlich anspruchsvolles, traditionelles Handwerk, das in Österreich zunehmend selten geworden ist.

Hydrologinnen und Hydrologen sowie Fachleute aus der Wasserwirtschaft beobachten langfristige Entwicklungen bei Niederschlagsmengen, Bodenwasserhaushalt und Grundwasserständen, um Veränderungen in der Wasserverfügbarkeit einordnen zu können. Solche fachlichen Einschätzungen bilden häufig die Grundlage dafür, wie Kommunen, Landwirtschaft und private Haushalte langfristig mit Wasserressourcen planen.