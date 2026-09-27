ORF-Frühschoppen verwandelt Oberbank-Zentrale in Linz in Blasmusik-Bühne

Der ORF-Radio-OÖ-Frühschoppen ist am Sonntag, dem 27. September 2026, im Oberbank-Forum in Linz zu Gast gewesen. Die Veranstaltung wurde live in Radio Oberösterreich übertragen. Für die musikalische Gestaltung sorgten die Bergmannskapelle Schmitzberg-Ampflwang, die Powidl Partie und der Chor Aves Canorae. Gespielt wurden Blasmusik, Polka, Marsch und Walzer.

Frühschoppen in der Bankzentrale

Normalerweise werden im Oberbank-Forum Bankgeschäfte abgewickelt. An diesem Sonntag verwandelten sich die Räumlichkeiten der Oberbank-Zentrale in Linz jedoch in einen Veranstaltungsort für Blasmusik und Chorgesang. Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank, war bei dem Termin präsent.

Auch aus der Politik gab es musikalische Beteiligung: Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) spielt seit vielen Jahren in einer Blasmusikkapelle. Christian Kienast, Bürgermeister und Mitglied der Musikkapelle Ampflwang, war ebenfalls Teil des musikalischen Programms. Für die Musikkapelle Ampflwang war es der erste Auftritt beim ORF-Radio-OÖ-Frühschoppen. Theresa Pammer, Musikerin bei der Powidl-Partie, wirkte ebenfalls an der Veranstaltung mit.

Blasmusik als Teil des kulturellen Alltags in Oberösterreich

Blasmusikkapellen gehören in Oberösterreich seit Langem zum festen Bestandteil des kulturellen Lebens. Sie treten typischerweise bei kirchlichen Festen, kommunalen Veranstaltungen und regionalen Feierlichkeiten auf und werden häufig ehrenamtlich organisiert. Musikstücke wie Polka, Marsch und Walzer zählen zum traditionellen Repertoire solcher Kapellen und prägen das Klangbild von Frühschoppen-Veranstaltungen, wie sie regelmäßig im Radio übertragen werden.

Der ORF-Radio-OÖ-Frühschoppen findet üblicherweise an wechselnden Orten in Oberösterreich statt und bietet lokalen musikalischen Formationen eine Bühne, die über den engeren regionalen Rahmen hinausreicht. Durch die Live-Übertragung im Radio erreichen die auftretenden Kapellen und Chöre ein Publikum, das über den unmittelbaren Veranstaltungsort hinausgeht. Für viele Musikkapellen stellt ein solcher Auftritt einen besonderen Termin im Jahreskalender dar, da er mit einer überregionalen Wahrnehmung verbunden ist.

Dass Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft bei solchen Veranstaltungen musikalisch oder als Gastgeber in Erscheinung treten, ist in der oberösterreichischen Vereinskultur keine Seltenheit. Blasmusikvereine sind häufig eng mit dem gesellschaftlichen Leben einer Gemeinde verknüpft, sodass Mitgliedschaften auch außerhalb des rein musikalischen Kontexts wahrgenommen werden.